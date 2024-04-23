Новосельцев назвал Загитову и Медведеву очаровательными девушками

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев, который стал ведущим новой спортивно-развлекательной программы на телеканале 2х2, поделился мнением о фигуристках Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

«На ближайшую съемку приглашен футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев. В дальнейшем будут приглашаться также спортсмены из других видов спорта. Обсуждать будем все. В основе лежит футбол, и к этому добавляются все самые громкие и важные новости спорта из других дисциплин. Загитова и Медведева? Это прекрасные спортсменки и очаровательные девушки. Так что да, каждую из них я буду очень рад видеть в гостях», — приводит слова Новосельцева «Газета.ru».