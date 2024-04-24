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Допинг

Сегодня, 13:35

Слуцкая ответила Обласовой на слова о применении допинга

Виктория Кравченко
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Ирина Слуцкая.
Фото Global Look Press

Бывшая российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая ответила на слова Кристины Обласовой. Ранее экс-спортсменка заявила, что Слуцкая употребляла допинг во время карьеры из-за астмы.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — сказала Слуцкая Sport24.

Обласова — бронзовый призер чемпионата России 2004 года, чемпионка мира среди юниоров (2001).

Слуцкая в ноябре 2006 года объявила о завершении спортивной карьеры. Экс-спортсменка завоевала 40 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.

Источник: Sport24.ru
Фигурное катание
Ирина Слуцкая
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