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Сегодня, 15:19

Туктамышева пошутила о штанах, слетевших с нее во время шоу

Виктория Кравченко
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о штанах, которые слетели с нее во время шоу. 17 апреля спортсменка выступала с показательным номером и исполнила прыжок, во время которого с нее слетели штаны.

«Легким движением руки брюки превращаются ... в элегантные шорты! Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», — написала Туктамышева в соцсети.

12 апреля фигуристка рассказала о планах на следующий сезон.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.

Елизавета Туктамышева
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