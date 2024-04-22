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Губерниев — о работе Валиевой на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Загитовой»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей нового шоу на Первом канале. Об этом ранее сообщила сама спортсменка.

«Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться. Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» — приводит слова Губерниева Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
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