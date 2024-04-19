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Сегодня, 10:23

Магри и Климов проведут первый в сезоне сбор фигуристов GSA в Турции

Виктория Кравченко
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Итальянский специалист Лоренцо Магри и олимпийский чемпион в парном катании Федор Климов станут ведущими тренерами первого в сезоне сбора Global Skating Academy (GSA) — международного проекта почетного президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника.

«Стартовый сбор в этом сезоне мы решили провести в Турции, все договоренности достигнуты. На этот раз со спортсменами будет работать интернациональная команда известных миру фигурного катания специалистов. Это итальянский тренер Лоренцо Магри, олимпийский чемпион в парном катании Федор Климов, а также Софья Евдокимова и Максим Болотин — тренеры по хореографии и скольжению», — рассказал ТАСС Лакерник.

Сбор пройдет с 17 по 23 июня в турецком городе Гебзе.

Источник: https://tass.ru/sport/20591151
Фигурное катание
Федор Климов
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