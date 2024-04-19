Магри и Климов проведут первый в сезоне сбор фигуристов GSA в Турции

Итальянский специалист Лоренцо Магри и олимпийский чемпион в парном катании Федор Климов станут ведущими тренерами первого в сезоне сбора Global Skating Academy (GSA) — международного проекта почетного президента Международного союза конькобежцев Александра Лакерника.

«Стартовый сбор в этом сезоне мы решили провести в Турции, все договоренности достигнуты. На этот раз со спортсменами будет работать интернациональная команда известных миру фигурного катания специалистов. Это итальянский тренер Лоренцо Магри, олимпийский чемпион в парном катании Федор Климов, а также Софья Евдокимова и Максим Болотин — тренеры по хореографии и скольжению», — рассказал ТАСС Лакерник.

Сбор пройдет с 17 по 23 июня в турецком городе Гебзе.