Что хотела сказать Тутберидзе? Репортаж с шоу мегатренера в «Мегаспорте»

Как прошло главное событие в туре Тутберидзе в День космонавтики.

В отличие от российских космических ракет, российские ледовые шоу запускаются с первого раза, легко и непринужденно. Шоу Тутберидзе 12 апреля в Москве собрало полный 10-тысячный зал — спрос на этот продукт все еще есть вопреки пессимизму специалистов (а его доводится слышать). Ощущение, что просто двигается очередь — аудитория фигурного катания настолько огромна, что один поток сменяет другой. Условно, если в прошлом году на шоу Тутберидзе сходили все москвичи, то теперь они уступили билеты (от 1 до 5 тысяч рублей) следующим. За полтора часа до шоу у полицейских спрашивала, как получить билет, болельщица из Белоруссии. География очень разная, включая, по меткому выражению Алины Загитовой, сородичей-китайцев. Им что ни покажи — всему восторгаться будут. Охали и ахали, особенно на выступлениях пар.

Акатьева вернулась, у Семененко не влезла нога

Наверное, хедлайнером шоу все же была Трусова. Ее имя долго выкрикивали с мест дети на стартовом представлении — чем раззадорили других фанатов, поэтому паузу после общего номера-увертюры заполняли вопли «Саша — лучшая!» и «Нет, Камила!» Корреспондент «СЭ» зафиксировал также пару выкриков в поддержку Аделии (Петросян) и Алины (Загитовой). Vox populi — vox Dei*.

Этери Тутберидзе и участники шоу. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хотя если оценивать объективно, главным спортивным событием вечера было возвращение чемпионки России Софьи Акатьевой, которая единственная могла в прошедшем сезоне навязывать конкуренцию Аделии Петросян, но так и не вышла в него из-за тяжелой травмы. В прокате она сделала легкий двойной аксель, тройной прыжок — то есть это не было отбытие номера с вращениями. Сама фигуристка, которой через три месяца 17 (воистину, как неумолимо и неуловимо время!), сказала журналистам, что надеется и на спортивное возвращение:

— Поначалу волновалась. В этом сезоне уделила время учебе, лечению. Год был не очень хороший. Я очень соскучилась по льду, выступлениям, прыжкам, не стоял вопрос о мотивации. Ее даже было больше. Пока ничего не говорю, я поэтапно восстанавливаю прыжки, программы. Возвращение? Пока не хочу уточнять. Конечно, очень хочу выступать и все для этого буду делать, — сказала Акатьева.

И согласитесь, такие осторожные формулировки не вселяют уверенности. Но в чем сейчас вообще можно быть уверенным? В Акатьеву можно только верить. Хотя вроде бы «уверенный» и значит твердый в своей вере. Надеемся, Софья тверда. И ее ноги тоже.

Вот с ногами Евгения Семененко повезло меньше. Одним из разочарований шоу стало отсутствие чемпиона России из-за повреждения. Добавляли даже красок — мол, нога у него в конек не влезала. А как утверждают эксперты, в таком состоянии (не влезающей в конек ноги) катать трудно. Экспертам мы тоже верим твердо и четко, а Евгению желаем скорейшего уменьшения размеров ноги. Размер ведь имеет значение.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Загитова и Тутберидзе хранят молчание

Что еще интересного было в этот вечер? Загитова, конечно, замуж не вышла. Впрочем, почему «конечно»? Невеста как раз на выданье. Но фата, которой, Алина дразнила фанатов и всех мужчин Вселенной в своих соцсетях, оказалась лишь частью нового номера. Ну и слава богу. У нас всех еще есть шанс, господа. Правда, оценивать их Алина отказалась — журналисты предприняли попытку поговорить, но были отшиты. Возможно, нас просто перепутали с пикаперами.

Не стала оценивать шоу и сидевшая у льда Этери Георгиевна. Она только выразительно посмотрела на мой телефон. Ну да, простенький китайский, и ему уже три года. Но Тутберидзе, конечно, знала — даже на таком старье диктофоны работают. Поэтому не проронила ни звука и пошла фоткаться с желающими.

Что по главному хедлайнера, Трусовой? Две программы, под Ваенгу и AC/DC.Согласитесь, классный получился бы фит. Особенно если бы они исполняли «Два крыла»... Впрочем, Александра все еще в форме. И после прокатов даже поразила своим рассудительным профессионализмом. Не то чтобы она раньше не была профессионалом или страдала безрассудством (хотя...). Но согласитесь, от Трусовой необычно слышать это:

— Я переживаю одинаково любой выход на лед, что на шоу, что на соревнованиях это должно быть на максимум. Очень хорошая поддержка, всех своих болельщиков обожаю. Зажигательные номера или лирика? Лирика мне очень нравится, сейчас мне вообще нравится катать смысловые номера, которые показывают частичку моей души. Но я не выбираю репертуар — привыкла, что организаторы шоу говорят, что катать.

Была в КВН такая команда «Союз», которая после своих резонансных выступлений объявляла главную мораль перфоманса — и она обязательно была абсолютно несуразной. Что хотела сказать Тутберидзе, глядя на мой телефон? Да ничего, конечно. Переформулируем — что хотела сказать Тутберидзе своим шоу? Не несуразицу, конечно, но думаю — тоже ничего. Ничего пафосного — этого вокруг и так много. Скорее сделать качественное событие, подтвердить статус своего бренда, заработать (а что в этом плохого?). Главное, чтобы зрители тоже зарабатывали за отданные деньги впечатления и воспоминания. Мне кажется, пока это получается — раз случился аншлаг и случились довольные лица по дороге от дворца к метро.

А значит, шоу Тутберидзе маст гоу он**.

* Глас народа — глас Божий (лат.)

** Должно продолжаться (англ.)