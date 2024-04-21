Губерниев — о шоу Валиевой на Первом канале: «Я говорил, что она в этом мире не пропадет»

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что фигуристка Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале.

«Я говорил, что Камила Валиева, которую мне чисто по-человечески очень жалко, в этом мире не пропадет. Она будет принимать участие в шоу-программах, в съемках кино, в театр пойдет. Можно ей только пожелать удачи. Камила — не тот человек, за которого мы должны сейчас переживать.

Сразу возникает сравнение с Загитовой? У меня не возникает. Камила Валиева, Алина Загитова, Маша Орзул, Дима Губерниев — всем хватит места на телевидении. Каждый идет своим путем. Люди поддержат Камилу Валиеву, в данном случае — Первый канал. Скажем спасибо команде Константина Львовича Эрнста. Там много разных моментов с раскруткой фигурного катания. Посмотрим, что будет за шоу, но, в любом случае, я думаю, что оно будет связано с фигурным катанием», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев отметил, что Валиевой предстоит овладеть профессией телеведущего.

«Телеведущий — это профессия, она же много работала, чтобы добиться таких больших свершений в фигурном катании, поэтому этой профессией нужно овладеть. Вот Алина Загитова овладела этой профессией, мы берем с нее пример. У Камилы Валиевой тоже открыта дорога, чтобы стать лучшей, но они разные. В этом прелесть телевидения. Как пел Валерий Леонтьев: «Кто-то любит Пьеху, а кто-то — White Snake». Это дело вкуса», — добавил Губерниев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.