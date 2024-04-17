Фигуристы Морозов и Еременко тренируются в США под руководством отца спортсменки

Тренер Анжелика Крылова рассказала, что фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, продолжают тренироваться в США у отца спортсменки Николая Морозова.

«Пока мы ничего не планируем, они продолжают тренироваться в Америке у Николая Морозова», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт хочет сменить спортивное гражданство на французское. Затем появилась информация, что Морозов и Еременко подарили букет цветов тренеру Крыловой и сообщили о вылете в США.