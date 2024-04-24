Лайшев: «ВАДА завралось окончательно. Они не стоят и мизинца Валиевой»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» оценил позицию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по ситуации с допингом у китайских пловцов.

«ВАДА завралось окончательно. Мы, как наивные дети, нарываемся на одно и то же вранье каждый раз. Мы возмущаемся, но нам просто с ними не по пути. А мы пытаемся возмутиться и вспоминаем про Валиеву. Про чистейшего человека! Все ВАДА за всю историю не стоят и мизинца Валиевой! Непонятно, зачем тратить время на обманщиков. Высшая форма наших взаимоотношений — развернуться и сказать до свидания. Нужно заниматься своим спортом, развивать его в дружеской атмосфере взаимопонимания. Я считаю, что ловить там нечего. Надо заканчивать с ними и открывать новую страницу истории», — сказал Лайшев «СЭ».

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева дисквалифицирована на 4 года.