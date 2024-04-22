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Сегодня, 17:06

Железняков поддержал создание комиссии по этике в российском фигурном катании

Виктория Кравченко
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Хореограф Алексей Железняков поддержал создание комиссии по этике в российском фигурном катании.

«Сейчас создали комиссию по этике, куда могут обратиться спортсмены и тренеры. Можно подать апелляцию, отсмотреть и разобрать прокат. Нужно не кричать: «Ах, какие тети нехорошие!», а доказать, что ты все сделал чистенько.

Это все должно быть юридически подкреплено, тогда все будет честно. Никто не будет собачиться и ругаться, будет что-то а-ля мини-суда. Считаю, что такая система должна быть по всему миру», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Осенью 2022 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала кодекс этики, который стал действовать в отношении спортсменов, тренеров и судей.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-ffkkr-sozdala-komissiyu-po-etike-teper-nikto-ne-budet-sobachitsya-355957/
Алексей Железняков
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