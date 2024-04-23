«В деле Валиевой концентрация была выше». ВАДА сравнило обвинения против российской фигуристки и китайских пловцов

Всемирное агентство продолжает объясняться после оправдания 23 спортсменов из сборной Китая, попавшихся на триметазидине.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попыталось снизить накал страстей вокруг истории с положительным тестом на триметазидин у 23 китайских пловцов накануне Олимпиады-2020. В США очень недовольны оправданием будущих чемпионов Игр в Токио, ведь в случае наказания представителей Китая награды в основном перейдут американцам. Однако ВАДА по традиции настаивает на своей непогрешимости и заявляет, что параллели между инцидентом в плавании и кейсом российской фигуристки Камилы Валиевой проводить нельзя. Между тем именно в сравнении двух историй с применением триметазидина и разным финалом интерес в нынешних разборках для российской публики. Почему же, по мнению борцов за чистый спорт, нарушение юной россиянки тянет на четыре года дисквалификации, а массовый залет китайцев достоин лишь порицания?

Заразный ресторан

Напомню, что на прошлой неделе в западные СМИ просочилась информация о том, что в июне 2021 года 23 пловца из Китая во время сборов сдали положительные анализы на кардиологический препарат триметазидин, но были оправданы из-за низкой концентрации и других доказательств «случайного заражения». ВАДА согласилось с позицией Китайского антидопингового агентства и не стало давать делу ход, после чего попавшиеся поехали на Олимпиаду в Токио и завоевали там медали. Лишь через год Международное агентство по тестированию (ITA) начало бить тревогу, а вскоре к нему с подачи американских спецслужб подключилось антидопинговое агентство США (USADA). Именно они, по всей видимости, и организовали утечку в СМИ. Причем USADA повело себя в этой истории просто по-хамски.

Руководитель антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт назвал случившееся «подлым ударом в спину чистым спортсменам», а движение Global Athlete заявило, что ВАДА продемонстрировало двойные стандарты, жестоко наказав россиянку Камилу Валиеву и оправдав китайских чемпионов. Разгневанное такими оценками Всемирное агентство парировало, что право на непредвзятое разбирательство и оправдание по допинговым делам есть не только у американских спортсменов. И напомнило, что в 2014 году USADA оправдало десять атлетов, объяснивших положительный тест на стероид кленбутерол «заразным мясом» — эти дела ВАДА тоже не оспаривало. В общем, скандал заварился нешуточный, и всемирным борцам за чистый спорт пришлось устраивать оправдательную пресс-конференцию.

В пиар-кампанию вписался даже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, заявивший, что попадание в тела пловцов запрещенных веществ не могло быть умышленным, а триметазидин содержался в еде в ресторане отеля, где спортсмены проживали во время сборов. ВАДА подтвердило, что пробы пловцов, остановившихся в других гостиницах, оказались чистыми. Источник заражения найти не удалось, однако концентрация препарата оказалась крайне низка, значительно ниже, чем у Камилы (притом что в пробах российской фигуристки запрещенка тоже не зашкаливала). Ну а главное — оперативно перепроверить пробы не представлялось возможным из-за ковида.

Китаянки Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй и Ли Бинцзе на Олимпиаде в Токио. Фото Global Look Press

Казуистические контраргументы

Напомню, что адвокаты российской фигуристки тоже выдвинули версию заражения через продукты питания (клубничный десерт, приготовленный «дедушкой» спортсменки). Однако суд не поверил в подобную вероятность. «Отличие китайского инцидента от дела Валиевой в том, что позиция адвокатов Камилы не поддерживалась научной литературой, — заявили представили ВАДА. — В ее деле не было ничего, что позволило бы исключить последствия после применения терапевтической дозы триметазидина. А в случае с китайцами у одних и тех же атлетов наблюдались как положительные, так и отрицательные образцы, которые позволили исключить возможность намеренного приема препарата».

Ну а главное, по мнению ВАДА, в том, что китайская сторона не скрывала инцидент с массовой поимкой спортсменов на запрещенке и своевременно сообщила о нем во Всемирное агентство. Что касается обвинений в том, что попавшиеся пловцы не были временно отстранены на период расследования, то и здесь у борцов за чистый спорт нашелся ответ. Оказывается, китайцы разобрались в данной истории так быстро, что в ограничительной мере просто не было необходимости. В принципе Всемирный кодекс предполагает такую возможность. Короче, судиться с китайцами было бесполезно — по мнению юристов ВАДА, шансов наказать пловцов не просматривалось. Как обычно, нет шансов и переспорить борцов за чистый спорт, у которых на каждое обвинение есть свой казуистический контраргумент.

Фото Global Look Press

Зачем такие сложности?

На Западе оправдания вадовцев тоже встретили с большим скепсисом. Ведь, что бы ни рассказывали представители агентства, факт остается фактом: в организме большой группы спортсменов накануне Олимпиады находилось запрещенное вещество, и они не понесли за это вообще никакого наказания. Попытка заново изучить действие триметазидина на организм атлетов и его влияние на результат, предпринятая ВАДА после этого инцидента в Китае, также вызывает недоумение — ведь это необходимо было сделать до внесения препарата в черный список. Ну и схема добровольных пожертвований Китая в бюджет ВАДА — тоже повод для нехороших подозрений. Выяснилось, что к основному взносу в 400 тысяч долларов КНР обычно доплачивает еще почти миллион.

К этим цифрам — огромные вопросы. Во-первых непонятно, почему крупнейшей спортивной державе мира и второй экономике планеты предлагается платить за чистый спорт в три раза меньше, чем России, и в пять раз меньше, чем США. Во-вторых, «добровольные пожертвования» — это всегда серая зона, предполагающая специальные отношения между меценатом и выгодоприобретателем. Китайцы, конечно, молодцы, что восстанавливают справедливость в размере взносов подобным образом, но вот принципы работы фонда под названием «Всемирное антидопинговое агентство» постоянно вызывают вопросы.

В случае с китайскими пловцами приведены многочисленные аргументы, оправдывающие позицию ВАДА. Но вывод из всех этих сложных выкладок только один — запутанная система борьбы за чистый спорт позволяет творить Всемирному агентству все что угодно. Ведь в талмудах все равно отыщется какое-нибудь оправдание. Дело здесь не в триметазидине, не в Валиевой и не в китайском лоббизме, а в том, что справедливость в антидопинговых делах крайне неочевидна. И есть полное ощущение, что вопросы специально усложняются и запутываются ради того, чтобы дать вадовцам возможность поступать, исходя из собственных политических выгод. В случае с допингом в плавании резоны агентства неожиданно разошлись с требованиями западных антидопинговых радикалов. Но это навряд ли можно считать свидетельством непредвзятости ВАДА, ведь когда главный аргумент в инциденте с запрещенкой — возможность или невозможность наказать спортсмена, значит, процесс допинг-контроля окончательно превратился в самоцель.