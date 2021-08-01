Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 1 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
|№
|Страна
|1
|22
|13
|12
|47
|2
|19
|20
|13
|52
|3
|17
|5
|8
|30
|4
|13
|3
|14
|30
|5
|11
|15
|11
|37
|6
|9
|10
|12
|31
|7
|5
|4
|7
|16
|8
|4
|10
|6
|20
|9
|4
|7
|5
|16
|10
|4
|3
|4
|11
|11
|3
|4
|11
|18
|12
|3
|4
|6
|13
|13
|3
|3
|5
|11
|14
|3
|3
|1
|7
|15
|3
|1
|2
|6
|16
|2
|8
|15
|25
|17
|2
|2
|3
|7
|18
|2
|2
|2
|6
|19
|2
|1
|1
|4
|20
|2
|0
|0
|2
|21
|1
|3
|5
|9
|22
|1
|3
|1
|5
|23
|1
|3
|0
|4
|24
|1
|2
|2
|5
|25
|1
|2
|0
|3
|26
|1
|2
|0
|3
|27
|1
|2
|0
|3
|28
|1
|1
|3
|5
|29
|1
|1
|2
|4
|30
|1
|1
|1
|3
|31
|1
|1
|0
|2
|32
|1
|1
|0
|2
|33
|1
|1
|0
|2
|34
|1
|1
|0
|2
|35
|1
|0
|2
|3
|36
|1
|0
|2
|3
|37
|1
|0
|1
|2
|38
|1
|0
|1
|2
|39
|1
|0
|1
|2
|40
|1
|0
|0
|1
|41
|1
|0
|0
|1
|42
|1
|0
|0
|1
|43
|1
|0
|0
|1
|44
|1
|0
|0
|1
|45
|1
|0
|0
|1
|46
|1
|0
|0
|1
|47
|1
|0
|0
|1
|48
|1
|0
|0
|1
|49
|1
|0
|0
|1
|50
|0
|3
|0
|3
|51
|0
|2
|1
|3
|52
|0
|2
|0
|2
|53
|0
|1
|5
|6
|54
|0
|1
|2
|3
|55
|0
|1
|2
|3
|56
|0
|1
|2
|3
|57
|0
|1
|1
|2
|58
|0
|1
|1
|2
|59
|0
|1
|1
|2
|60
|0
|1
|1
|2
|61
|0
|1
|0
|1
|62
|0
|1
|0
|1
|63
|0
|1
|0
|1
|64
|0
|1
|0
|1
|65
|0
|1
|0
|1
|66
|0
|0
|3
|3
|67
|0
|0
|2
|2
|68
|0
|0
|2
|2
|69
|0
|0
|2
|2
|70
|0
|0
|1
|1
|71
|0
|0
|1
|1
|72
|0
|0
|1
|1
|73
|0
|0
|1
|1
|74
|0
|0
|1
|1
|75
|0
|0
|1
|1
|76
|0
|0
|1
|1
Два золота американцев в плавании: Калэб Дрессел победил в 50 метрах вольным стилем, Роберт Финке стал лучшим в заплыве на 1500 метрах вольным стилем.
Австралия выиграла золотую медаль в плавании: Кайлли Маккеон победила в заплыве на 50 метрах вольным стилем.
Сборная Великобритании выиграла золото во фристайле на BMX: Шарлотта Уортингтон показала лучший балл, россиянка Елизавета Посадских — девятая.
Австралия завоевала золотую медаль в плавании: женская команда победила в комбинированной эстафете 4х100м, россиянки — седьмые.
Сборная США выиграла золото в плавании: мужская команда стала лучшей в комбинированной эстафете 4х100м, российские пловцы только четвертые.
Золото у Китая в легкой атлетике: Гун Лицзяо стала лучшей среди женщин в метании ядра.
Австралия завоевала золотую медаль в мужском фристайле BMX: Логан Мартин набрал наибольшее количество баллов.
15087 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю