В воскресенье, 1 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 1 августа //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна 1 Китай 22 13 12 47 2 США 19 20 13 52 3 Япония 17 5 8 30 4 Австралия 13 3 14 30 5 Россия 11 15 11 37 6 Великобритания 9 10 12 31 7 Корея 5 4 7 16 8 Франция 4 10 6 20 9 Нидерланды 4 7 5 16 10 Новая Зеландия 4 3 4 11 11 Германия 3 4 11 18 12 Канада 3 4 6 13 13 Швейцария 3 3 5 11 14 Чехия 3 3 1 7 15 Хорватия 3 1 2 6 16 Италия 2 8 15 25 17 Тайвань 2 2 3 7 18 Венгрия 2 2 2 6 19 Словения 2 1 1 4 20 Косово 2 0 0 2 21 Бразилия 1 3 5 9 22 Грузия 1 3 1 5 23 Румыния 1 3 0 4 24 Испания 1 2 2 5 25 Гонконг 1 2 0 3 26 Швеция 1 2 0 3 27 ЮАР 1 2 0 3 28 Австрия 1 1 3 5 29 Сербия 1 1 2 4 30 Ямайка 1 1 1 3 31 Норвегия 1 1 0 2 32 Польша 1 1 0 2 33 Словакия 1 1 0 2 34 Тунис 1 1 0 2 35 Ирландия 1 0 2 3 36 Турция 1 0 2 3 37 Узбекистан 1 0 1 2 38 Фиджи 1 0 1 2 39 Эстония 1 0 1 2 40 Белоруссия 1 0 0 1 41 Бермуды 1 0 0 1 42 Греция 1 0 0 1 43 Иран 1 0 0 1 44 Катар 1 0 0 1 45 Латвия 1 0 0 1 46 Таиланд 1 0 0 1 47 Филиппины 1 0 0 1 48 Эквадор 1 0 0 1 49 Эфиопия 1 0 0 1 50 Венесуэла 0 3 0 3 51 Колумбия 0 2 1 3 52 Доминиканская Республика 0 2 0 2 53 Украина 0 1 5 6 54 Дания 0 1 2 3 55 Индонезия 0 1 2 3 56 Монголия 0 1 2 3 57 Куба 0 1 1 2 58 Бельгия 0 1 1 2 59 Сан-Марино 0 1 1 2 60 Уганда 0 1 1 2 61 Болгария 0 1 0 1 62 Индия 0 1 0 1 63 Иордания 0 1 0 1 64 Македония 0 1 0 1 65 Туркмения 0 1 0 1 66 Казахстан 0 0 3 3 67 Египет 0 0 2 2 68 Израиль 0 0 2 2 69 Мексика 0 0 2 2 70 Азербайджан 0 0 1 1 71 Аргентина 0 0 1 1 72 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 73 Кувейт 0 0 1 1 74 Малайзия 0 0 1 1 75 Португалия 0 0 1 1 76 Финляндия 0 0 1 1

Два золота американцев в плавании: Калэб Дрессел победил в 50 метрах вольным стилем, Роберт Финке стал лучшим в заплыве на 1500 метрах вольным стилем.

Австралия выиграла золотую медаль в плавании: Кайлли Маккеон победила в заплыве на 50 метрах вольным стилем.

Сборная Великобритании выиграла золото во фристайле на BMX: Шарлотта Уортингтон показала лучший балл, россиянка Елизавета Посадских — девятая.

Австралия завоевала золотую медаль в плавании: женская команда победила в комбинированной эстафете 4х100м, россиянки — седьмые.

Сборная США выиграла золото в плавании: мужская команда стала лучшей в комбинированной эстафете 4х100м, российские пловцы только четвертые.

Золото у Китая в легкой атлетике: Гун Лицзяо стала лучшей среди женщин в метании ядра.

Австралия завоевала золотую медаль в мужском фристайле BMX: Логан Мартин набрал наибольшее количество баллов.