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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая

06:25
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Getty Images
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Getty Images
Теги:
В воскресенье, 1 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 1 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна
1
Китай
 22 13 12 47
2
США
 19 20 13 52
3
Япония
 17 5 8 30
4
Австралия
 13 3 14 30
5
Россия
 11 15 11 37
6
Великобритания
 9 10 12 31
7
Корея
 5 4 7 16
8
Франция
 4 10 6 20
9
Нидерланды
 4 7 5 16
10
Новая Зеландия
 4 3 4 11
11
Германия
 3 4 11 18
12
Канада
 3 4 6 13
13
Швейцария
 3 3 5 11
14
Чехия
 3 3 1 7
15
Хорватия
 3 1 2 6
16
Италия
 2 8 15 25
17
Тайвань
 2 2 3 7
18
Венгрия
 2 2 2 6
19
Словения
 2 1 1 4
20
Косово
 2 0 0 2
21
Бразилия
 1 3 5 9
22
Грузия
 1 3 1 5
23
Румыния
 1 3 0 4
24
Испания
 1 2 2 5
25
Гонконг
 1 2 0 3
26
Швеция
 1 2 0 3
27
ЮАР
 1 2 0 3
28
Австрия
 1 1 3 5
29
Сербия
 1 1 2 4
30
Ямайка
 1 1 1 3
31
Норвегия
 1 1 0 2
32
Польша
 1 1 0 2
33
Словакия
 1 1 0 2
34
Тунис
 1 1 0 2
35
Ирландия
 1 0 2 3
36
Турция
 1 0 2 3
37
Узбекистан
 1 0 1 2
38
Фиджи
 1 0 1 2
39
Эстония
 1 0 1 2
40
Белоруссия
 1 0 0 1
41
Бермуды
 1 0 0 1
42
Греция
 1 0 0 1
43
Иран
 1 0 0 1
44
Катар
 1 0 0 1
45
Латвия
 1 0 0 1
46
Таиланд
 1 0 0 1
47
Филиппины
 1 0 0 1
48
Эквадор
 1 0 0 1
49
Эфиопия
 1 0 0 1
50
Венесуэла
 0 3 0 3
51
Колумбия
 0 2 1 3
52
Доминиканская Республика
 0 2 0 2
53
Украина
 0 1 5 6
54
Дания
 0 1 2 3
55
Индонезия
 0 1 2 3
56
Монголия
 0 1 2 3
57
Куба
 0 1 1 2
58
Бельгия
 0 1 1 2
59
Сан-Марино
 0 1 1 2
60
Уганда
 0 1 1 2
61
Болгария
 0 1 0 1
62
Индия
 0 1 0 1
63
Иордания
 0 1 0 1
64
Македония
 0 1 0 1
65
Туркмения
 0 1 0 1
66
Казахстан
 0 0 3 3
67
Египет
 0 0 2 2
68
Израиль
 0 0 2 2
69
Мексика
 0 0 2 2
70
Азербайджан
 0 0 1 1
71
Аргентина
 0 0 1 1
72
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
73
Кувейт
 0 0 1 1
74
Малайзия
 0 0 1 1
75
Португалия
 0 0 1 1
76
Финляндия
 0 0 1 1

Два золота американцев в плавании: Калэб Дрессел победил в 50 метрах вольным стилем, Роберт Финке стал лучшим в заплыве на 1500 метрах вольным стилем.

Австралия выиграла золотую медаль в плавании: Кайлли Маккеон победила в заплыве на 50 метрах вольным стилем.

Сборная Великобритании выиграла золото во фристайле на BMX: Шарлотта Уортингтон показала лучший балл, россиянка Елизавета Посадских — девятая.

Австралия завоевала золотую медаль в плавании: женская команда победила в комбинированной эстафете 4х100м, россиянки — седьмые.

Сборная США выиграла золото в плавании: мужская команда стала лучшей в комбинированной эстафете 4х100м, российские пловцы только четвертые.

Золото у Китая в легкой атлетике: Гун Лицзяо стала лучшей среди женщин в метании ядра.

Австралия завоевала золотую медаль в мужском фристайле BMX: Логан Мартин набрал наибольшее количество баллов.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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