Российский боксер Замковой завоевал бронзу в категории до 69 кг на Олимпиаде-2020

Российский боксер Андрей Замковой проиграл по очкам кубинцу Рониэлу Иглесиасу (0:5) в полуфинале весовой категории до 69 кг на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) и завоевал бронзовую медаль игр.

Поединок за 3-е место на боксерском турнире не проводится, поэтому Замковой автоматически выиграл бронзу.

Олимпиада в Японии завершится 8 августа

Олимпиада-2020, бокс, Токио (Япония)

Мужчины, категория до 69 кг

1/2 финала

Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба) — Андрей Замковой (Россия) — 5:0