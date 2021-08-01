Российский боксер Замковой завоевал бронзу в категории до 69 кг на Олимпиаде-2020
12:26
Российский боксер Андрей Замковой проиграл по очкам кубинцу Рониэлу Иглесиасу (0:5) в полуфинале весовой категории до 69 кг на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) и завоевал бронзовую медаль игр.
Поединок за 3-е место на боксерском турнире не проводится, поэтому Замковой автоматически выиграл бронзу.
Олимпиада в Японии завершится 8 августа
Олимпиада-2020, бокс, Токио (Япония)
Мужчины, категория до 69 кг
1/2 финала
Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба) — Андрей Замковой (Россия) — 5:0
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