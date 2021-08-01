Китаянка Ши Тинмао стала трехкратной олимпийской чемпионкой в прыжках в воду
10:16
Китаянка Ши Тинмао завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.
Это золото стало для спортсменки третьим в карьере на Олимпийских играх. Тинмао также становилась чемпионкой в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх в Бразилии, на тех же соревнованиях она выигрывала золотую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Второе место на Олимпиаде в Токио заняла еще одна китаянка, Ван Хань, третьей стала американка Криста Палмер. Россиянка Мария Полякова заняла 10-е место.
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Трамплин 3 м
Финал
1. Ши Тинмао (Китай) — 383,50
2. Ван Хань (Китай) — 348,75
3. Криста Палмер (США) — 343,75
10. Мария Полякова (Россия) — 284,05
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