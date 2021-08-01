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Китаянка Ши Тинмао стала трехкратной олимпийской чемпионкой в прыжках в воду

10:16
Ши Тинмао. Фото Reuters
Ши Тинмао. Фото Reuters
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Китаянка Ши Тинмао завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Это золото стало для спортсменки третьим в карьере на Олимпийских играх. Тинмао также становилась чемпионкой в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх в Бразилии, на тех же соревнованиях она выигрывала золотую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Второе место на Олимпиаде в Токио заняла еще одна китаянка, Ван Хань, третьей стала американка Криста Палмер. Россиянка Мария Полякова заняла 10-е место.

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Трамплин 3 м

Финал

1. Ши Тинмао (Китай) — 383,50

2. Ван Хань (Китай) — 348,75

3. Криста Палмер (США) — 343,75

10. Мария Полякова (Россия) — 284,05

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Иван Торопцев все материалы автора

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