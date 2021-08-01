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Французский тренер поддержал участие российских спортсменов в Олимпиаде

15:42
Рапиристы сборной России и Франции. Фото Getty Images
Рапиристы сборной России и Франции. Фото Getty Images
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Тренер сборной Франции по фехтованию, двукратный призер Олимпийских игр Пьер Гишо в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем отношении к участию российских спортсменов в Олимпиаде-2020.

Ранее несколько иностранных спортсменов назвали нахождение россиян в Токио необоснованным.

«Русские очень сильны. Мое мнение — хорошо, что ваш коллектив здесь, — сказал Гишо «СЭ». — У всех может быть свое мнение. Я не хочу вдаваться в подробности обвинений, я не занимался доказательствами. Но я хорошо знаю Софью Великую, с 2005 года, она прекрасная фехтовальщица. Без русских Игры были бы более умиротворенными, скучными, турнир по фехтованию в частности. Я лично ничего против присутствия русских на Олимпиаде не имею».

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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