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Американец Дрессел с олимпийским рекордом завоевал золотую медаль Олимпиады в 50 метрах вольным стилем

04:35
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Американский пловец Калэб Дрессел завоевал золотую медаль Олимпиады в 50 метрах вольным стилем.

24-летний американец показал результат 21,07 и установил новый олимпийский рекорд. Серебро завоевал француз Флоран Манаду (21,55), замкнул тройку призеров бразилец Бруну Фратус (21,57).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

50 м в/с

Финал

1. Кэлеб Дрессел (США) — 21,07 ОР

2. Флоран Манаду (Франция) — 21,55

3. Бруну Фратус (Бразилия) — 21,57

4. Майкл Эндрю (США) — 21,60

5. Бенджамин Прауд (Великобритания) — 21,72

5. Кристиан Коломеев (Греция) — 21,72

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Сергей Разин все материалы автора

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