Американец Дрессел с олимпийским рекордом завоевал золотую медаль Олимпиады в 50 метрах вольным стилем
04:35
Американский пловец Калэб Дрессел завоевал золотую медаль Олимпиады в 50 метрах вольным стилем.
24-летний американец показал результат 21,07 и установил новый олимпийский рекорд. Серебро завоевал француз Флоран Манаду (21,55), замкнул тройку призеров бразилец Бруну Фратус (21,57).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
50 м в/с
Финал
1. Кэлеб Дрессел (США) — 21,07 ОР
2. Флоран Манаду (Франция) — 21,55
3. Бруну Фратус (Бразилия) — 21,57
4. Майкл Эндрю (США) — 21,60
5. Бенджамин Прауд (Великобритания) — 21,72
5. Кристиан Коломеев (Греция) — 21,72
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