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Австралийки завоевали золотую медаль Олимпиады на 4x100 метрах комбинацией, россиянки — седьмые

05:25
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Австралийские спортсменки завоевали золотую медаль Олимпиады-2020 на 4x100 метрах комбинацией.

Австралийки показали результат 3:51.60 и установили новый олимпийский рекорд. Серебро у США (3:51.73), замкнула тройку призеров Канада (3:52.60). Российские пловчихи в составе Марии Каменевой, Евгении Чикуновой, Светланы Чимровой и Арины Сурковой заняли седьмое место (3:56.93).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Финал

1. Австралия (Кайли Маккеон, Челси Ходжес, Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл) — 3.51,60 ОР

2. США (Риган Смит, Лидия Джэйкоби, Тори Хаски, Эбби Уайтзел) — 3.51,73

3. Канада (Кайли Масс, Сидни Пикрем, Маргарет Макнил, Пенни Олексяк) — 3.52,60

7. Россия (Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Арина Суркова) — 3.56,68

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Сергей Разин все материалы автора

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