В мужских прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио оказались сразу два олимпийских чемпиона. Судьи приняли решение вручить медали Мутазе Эсса Баршиме из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии, которые показали идентичные результаты.

Россиянин Михаил Акименко стал шестым, Илья Иванюк — девятым.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Высота

Финал

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2.35

1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2.35

3. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2.35

6. Михаил Акименко (Россия) — 2.33

9. Илья Иванюк (Россия) — 2.30