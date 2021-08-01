Легкоатлеты из Катара и Италии разделили первые место в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, Акименко — шестой
15:49
В мужских прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио оказались сразу два олимпийских чемпиона. Судьи приняли решение вручить медали Мутазе Эсса Баршиме из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии, которые показали идентичные результаты.
Россиянин Михаил Акименко стал шестым, Илья Иванюк — девятым.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Высота
Финал
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2.35
1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2.35
3. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2.35
6. Михаил Акименко (Россия) — 2.33
9. Илья Иванюк (Россия) — 2.30
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