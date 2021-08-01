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США с мировым рекордом выиграли мужскую комбинированную эстафету на Олимпиаде, Россия проиграла 0,05 в борьбе за бронзу

05:51
Климент Колесников. Фото Reuters
Климент Колесников. Фото Reuters
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Российские пловцы в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Климента Колесникова заняли четвертое место Олимпиады-2020 в комбинированной эстафете 4x100 м. Россияне показали результат 3.29,22 и уступили итальянцам в борьбе за бронзу 0,05.

Золотую медаль с мировым рекордом завоевали Райан Мерфи, Майкл Эндрю, Кэлеб Дрессел, Зак Эппл из США (3.26,78), серебро у Великобритании (3.27,51).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Финал

1. США (Райан Мерфи, Майкл Эндрю, Кэлеб Дрессел, Зак Эппл) — 3.26,78 МР

2. Великобритания (Люк Гринбенк, Адам Пити, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 3.27,51

3. Италия (Томас Чеккон, Николо Мартинеги, Федерико Бурдиссо, Алессандро Миресси) — 3.29,17

4. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников) — 3.29,22

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Сергей Разин все материалы автора

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