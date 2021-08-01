Гимнаст Никита Нагорный занял 7-е место в вольных упражнениях Олимпиады, золото — у израильтянина Долгопята
11:34
Российский гимнаст Никита Нагорный занял 7-е место в вольных упражнениях Олимпиады в Токио. Россиянин набрал 13.066 баллов.
Золотую медаль в дисциплине выиграл израильский гимнаст Артем Долгопят, набравший 14.933 баллов.
Ранее Нагорный выиграл золотую медаль в командном многоборье и бронзу — в личном.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Вольные упражнения
Финал
1. Артем Долгопят (Израиль) — 14,933
2. Райдерлей Сапата (Испания) — 14,933
3. Сяо Жуотен (Китай) — 14,766
7. Никита Нагорный (Россия) — 13,066
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