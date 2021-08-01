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Гимнаст Никита Нагорный занял 7-е место в вольных упражнениях Олимпиады, золото — у израильтянина Долгопята

11:34
Никита Нагорный. Фото AFP
Никита Нагорный. Фото AFP
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Российский гимнаст Никита Нагорный занял 7-е место в вольных упражнениях Олимпиады в Токио. Россиянин набрал 13.066 баллов.

Золотую медаль в дисциплине выиграл израильский гимнаст Артем Долгопят, набравший 14.933 баллов.

Ранее Нагорный выиграл золотую медаль в командном многоборье и бронзу — в личном.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Вольные упражнения

Финал

1. Артем Долгопят (Израиль) — 14,933

2. Райдерлей Сапата (Испания) — 14,933

3. Сяо Жуотен (Китай) — 14,766

7. Никита Нагорный (Россия) — 13,066

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Виктория Кравченко все материалы автора

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