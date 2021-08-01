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Британка Уортингтон завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле, россиянка Посадских — девятая

05:17
Елизавета Посадских. Фото Reuters
Елизавета Посадских. Фото Reuters
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Британская велосипедистка Шарлотта Уортингтон завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле.

25-летняя британка показала результат 97,50. Серебро завоевала американка Ханна Робертс (96,10), замкнула тройку Никита Дюкарроз из Швейцарии (89,20). Россиянка Елизавета Посадских с результатом 63,00 заняла девятое место.

Велоспорт — BMX

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Фристайл

Финал

1. Шарлотта Уортингтон (Великобритания) — 97,50

2. Ханна Робертс (США) — 96,10

3. Никита Дюкарроз (Швейцария) — 89,20

9. Елизавета Посадских (Россия) — 63,00

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Сергей Разин все материалы автора

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