Британка Уортингтон завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле, россиянка Посадских — девятая
05:17
Британская велосипедистка Шарлотта Уортингтон завоевала золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле.
25-летняя британка показала результат 97,50. Серебро завоевала американка Ханна Робертс (96,10), замкнула тройку Никита Дюкарроз из Швейцарии (89,20). Россиянка Елизавета Посадских с результатом 63,00 заняла девятое место.
Велоспорт — BMX
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Фристайл
Финал
1. Шарлотта Уортингтон (Великобритания) — 97,50
2. Ханна Робертс (США) — 96,10
3. Никита Дюкарроз (Швейцария) — 89,20
9. Елизавета Посадских (Россия) — 63,00
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