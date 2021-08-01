Австралиец Уэрн завоевал золото в парусном спорте на Олимпиаде в Токио, Комиссаров занял 11-е место
09:32
Австралиец Мэтт Уэрн завоевал золотую медаль в парусном спорте в классе «Лазер» на Олимпиаде в Токио.
Золото Уэрна стало 14-м для Австралии на Играх в Японии.
Второе место занял хорват Тончи Стипанович, третьим стал норвежец Херманн Томасгорд.
Единственный представитель России, Сергей Комиссаров занял 11-е место.
Парусный спорт
Фудзисава (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Лазер
Финал
1. Мэтт Уэрн (Австралия) — 53
2. Тончи Стипанович (Хорватия) — 82
3. Херманн Томасгорд (Норвегия) — 85
11. Сергей Комиссаров (Россия) — 98
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