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Австралиец Уэрн завоевал золото в парусном спорте на Олимпиаде в Токио, Комиссаров занял 11-е место

09:32
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Австралиец Мэтт Уэрн завоевал золотую медаль в парусном спорте в классе «Лазер» на Олимпиаде в Токио.

Золото Уэрна стало 14-м для Австралии на Играх в Японии.

Второе место занял хорват Тончи Стипанович, третьим стал норвежец Херманн Томасгорд.

Единственный представитель России, Сергей Комиссаров занял 11-е место.

Парусный спорт

Фудзисава (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Лазер

Финал

1. Мэтт Уэрн (Австралия) — 53

2. Тончи Стипанович (Хорватия) — 82

3. Херманн Томасгорд (Норвегия) — 85

11. Сергей Комиссаров (Россия) — 98

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Иван Торопцев все материалы автора

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