Эквадорская тяжелоатлетка Дахомес выиграла золото Олимпиады в Токио

Эквадорская тяжелоатлетка Нейси Патрисия Дахомес выиграла золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 76 кг. Ее результат по сумме двух упражнений составил 263 (118 + 145) кг.

Второе место заняла американка Кэтрин Элизабет Най. Замкнула тройку мексиканка Ареми Фуэнтес.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 76 кг

Финал (группа А)

1. Нейси Патрисия Дахомес (Эквадор) — 263 (118 + 145)

2. Кэтрин Элизабет Най (США) — 249 (111 + 138)

3. Ареми Фуэнтес (Мексика) — 245 (108 + 137)