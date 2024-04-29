Голландский тренер Паскаль Янсен не возглавит «Спартак»

Как стало известно «СЭ», голландский специалист Паскаль Янсен не возглавит московский «Спартак». У тренера есть варианты продолжения карьеры в европейских клубах.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.