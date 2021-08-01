Белявский занял четвертое место в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио
13:24
Российский гимнаст Давид Белявский занял четвертое место в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио.
Золото выиграл британец Макс Уитлок. Второе место занял спортсмен из Тайваня Ли Чи Кай. Замкнул тройку японец Кайа Казума.
Напомним, 29-летний Белявский на Играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях. Кроме того, он — серебряный призер Олимпиады в Рио в командных соревнованиях и бронзовый призер Игр-2016 в упражнениях на брусьях.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Конь
Финал
1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,583
2. Ли Чи Кай (Тайвань) — 15,400
3. Казума Кайя (Япония) — 14,900
4. Давид Белявский (Россия) — 14,833
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