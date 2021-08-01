Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Белявский занял четвертое место в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио

13:24
Давид Белявский. Фото AFP
Давид Белявский. Фото AFP
Теги:

Российский гимнаст Давид Белявский занял четвертое место в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио.

Золото выиграл британец Макс Уитлок. Второе место занял спортсмен из Тайваня Ли Чи Кай. Замкнул тройку японец Кайа Казума.

Напомним, 29-летний Белявский на Играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях. Кроме того, он — серебряный призер Олимпиады в Рио в командных соревнованиях и бронзовый призер Игр-2016 в упражнениях на брусьях.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Конь

Финал

1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,583

2. Ли Чи Кай (Тайвань) — 15,400

3. Казума Кайя (Япония) — 14,900

4. Давид Белявский (Россия) — 14,833

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

19101 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
Страшно было: соседка об убийстве школьницы у ее дома под Самарой
Видео: астролог назвала денежные даты для стрижки в августе
Как часто можно есть рыбу?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события