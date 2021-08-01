Российский гимнаст Давид Белявский занял четвертое место в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио.

Золото выиграл британец Макс Уитлок. Второе место занял спортсмен из Тайваня Ли Чи Кай. Замкнул тройку японец Кайа Казума.

Напомним, 29-летний Белявский на Играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях. Кроме того, он — серебряный призер Олимпиады в Рио в командных соревнованиях и бронзовый призер Игр-2016 в упражнениях на брусьях.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Конь

Финал

1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,583

2. Ли Чи Кай (Тайвань) — 15,400

3. Казума Кайя (Япония) — 14,900

4. Давид Белявский (Россия) — 14,833