«Бросил в ребенка мокрое полотенце». Главу клана бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду

Один из самых знаменитых тренеров по легкой атлетике Гьерт Ингебригтсен может сесть в тюрьму по обвинению в домашнем насилии.

Олимпийский комитет Норвегии отказался подавать заявку на аккредитацию в Париж-2024 знаменитому тренеру по легкой атлетике Гьерту Ингебригтсену. Отец и бывший наставник олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена обвиняется в семейном насилии и может в ближайшее время сесть в тюрьму по обвинению в жестоком обращении с близкими людьми. В данный момент Гьерт работает с призером чемпионата мира в беге на 1500 метров Нарве Гилье Нордосом. Но из-за позиции спортивных властей страны на ближайшей Олимпиаде будет вынужден помогать подопечному в удаленном формате. Трое сыновей наставника разорвали с ним отношения более двух лет назад, обвинив родителя в жестокости и тирании.

До сих пор ощущаем дискомфорт и страх

Легкоатлетический клан Ингебригтсенов стал знаменитым в 2016 году, когда принял участие в реалити-шоу на норвежском телеканале NRK. Пять сезонов подряд семья, в которой семеро детей, собирала у экранов огромную аудиторию. Гьерт никогда не был профессиональным спортсменом, но благодаря его тренерским талантам Хенрик Ингебригтсен в 2012-м стал чемпионом Европы в беге на 1500 метров, через два года это достижение повторил Филип Ингебригтсен. Ну а самым крутым из братьев оказался Якоб Ингебригтсен. Сейчас он является действующим олимпийским чемпионом на полуторке и двукратным чемпионом мира на дистанции 5000 метров. Правда, последних успехов Якоб добился без непосредственного участия отца — в начале 2022-го три звездных брата разорвали отношения с родителем.

Причиной стал авторитарный стиль отношений в семье, а формальным поводом — избиение одного из младших детей, в которого Гьерт в результате ссоры якобы бросил мокрое полотенце. Осенью прошлого года Хенрик, Филип и Якоб опубликовали открытое письмо, в котором признались, что на протяжении долгого времени страдали от физического насилия и морального давления со стороны родного отца. Побои, угрозы, унижения и жесткий контроль поведения — все это преследовало будущих звезд с детства. «Он был агрессивным, властным. Мы до сих пор ощущаем дискомфорт и страх, которые не дают нам чувствовать себя свободными, — написали братья. — Нам пришлось расти под агрессивным контролем жестокого отца. Когда мы были маленькими, то оставались группой братьев и сестер, которые занимались вместе. Но потом ситуация окончательно стала невыносимой».

По фактам, изложенным в «братском письме», прокуратура Норвегии завела на Гьерта уголовное дело. В феврале этого года тренеру предъявили обвинения в причинении телесных повреждений члену семьи. При этом сам 58-летний наставник считает себя жертвой оговора со стороны неблагодарных мальчишек. «Я не был идеальным мужем и отцом, — заявил Ингебригтсен-старший. — Но и жестоким я не был. Имелись недостатки, но чтобы применять насилие к собственным детям — это немыслимо». Скандал в популярной семье — это шок для мира легкой атлетики. Ведь Гьерт обладал огромным авторитетом в спортивном сообществе. Из-под его пера вышли две книги о воспитании будущих чемпионов. Кроме того, в 2019-м он был назван в своей стране «Тренером года».

Якоб Ингебригтсен. Фото Global Look Press

Брат против брата

После разрыва с сыновьями Гьерт продолжил тренировать Нарве Гилье Нордоса, который превратился в одного из главных соперников Якоба Ингебригтсена на стайерских дистанциях. Тем не менее спортивные власти Норвегии по просьбе братьев регулярно отказывались аккредитовывать скандального наставника на крупные старты. Вопрос об Олимпиаде в Париже рассматривался отдельно и тоже завершился не в пользу специалиста. Норвежские спортивные руководители считают, что по этическим соображениям, ради поддержания нормальных отношений и «безопасной среды» в команде, Гьерт должен остаться дома. Чиновники утверждают, что их вердикт никак не связан с уголовным делом против тренера.

«Нет никаких доказательств того, что Ингебригтсен-старший совершил какие-то преступные деяния, — говорится в заявлении адвокатов наставника. — Наш клиент не согласен с изложением событий, на которых основано обвинение, и не признает себя виновным. Все следственные действия завершены, и теперь мы ждем оценки со стороны обвинения. Пять эпизодов дела уже признаны недоказанными, а по одному из них истек срок давности. Некоторые выводы следствия будут обжалованы. Против отца семейства составлены два полицейских протокола, но в уголовном деле фигурирует только один из них».

Всем семерым детям Ингебригсена присвоен статус жертв семейного насилия. При этом адвокат, представляющий интересы пяти отпрысков деспотичного родителя, заявляет, что его подопечные находятся в уязвимом положении и хотели бы, чтобы отец-тиран навсегда исчез из их жизни. По статье, которая инкриминируется Гьерту, предполагается лишение свободы на срок до шести лет. При этом один из детей обвиняемого — Мартин Ингебригтсен — публично поддержал своего родителя, заявив, что обвинения братьев не соответствуют действительности.

В общем, налицо настоящая Санта-Барбара, и предстоящий судебный процесс, несмотря на его закрытый характер, вызывает в Норвегии ажиотажный интерес. Другой вопрос — как все это отразится на выступлении Якоба Ингебригтсена и Нарве Гилье Нордоса в Париже-2024. Ведь скандалы сейчас явно отвлекают выдающихся спортсменов от подготовки к главному старту сезона.