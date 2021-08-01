Американский гольфист Шоффель завоевал золото на Олимпиаде в Токио
10:34
Американский гольфист Ксандер Шоффель выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
Шоффель стал четвертым в истории олимпийским чемпионом в гольфе у мужчин. До этого соревнования по этому виду спорта проводились в 1900, 1904 и 2016 годах.
Второе место занял словак Рори Саббатини. Семь игроков показали одинаковый результат и разделили третье место, между ними будет разыгран дополнительный раунд за бронзовую медаль.
Гольф
Сайтама (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Финал
1. Ксандер Шоффель (США) — 266
2. Рори Саббатини (Словакия) — 267
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