Американский гольфист Шоффель завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Американский гольфист Ксандер Шоффель выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Шоффель стал четвертым в истории олимпийским чемпионом в гольфе у мужчин. До этого соревнования по этому виду спорта проводились в 1900, 1904 и 2016 годах.

Второе место занял словак Рори Саббатини. Семь игроков показали одинаковый результат и разделили третье место, между ними будет разыгран дополнительный раунд за бронзовую медаль.

Гольф

Сайтама (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

1. Ксандер Шоффель (США) — 266

2. Рори Саббатини (Словакия) — 267