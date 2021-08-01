Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Гольф
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гольф

Американский гольфист Шоффель завоевал золото на Олимпиаде в Токио

10:34
Теги:

Американский гольфист Ксандер Шоффель выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Шоффель стал четвертым в истории олимпийским чемпионом в гольфе у мужчин. До этого соревнования по этому виду спорта проводились в 1900, 1904 и 2016 годах.

Второе место занял словак Рори Саббатини. Семь игроков показали одинаковый результат и разделили третье место, между ними будет разыгран дополнительный раунд за бронзовую медаль.

Гольф

Сайтама (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

1. Ксандер Шоффель (США) — 266

2. Рори Саббатини (Словакия) — 267

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, спортивная гимнастика, мужчины: смотреть финал вольных упражнений
Климатологи предупредили о прохождении точки невозврата
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
USADA попросило огласить результаты тестирования российских спортсменов
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд