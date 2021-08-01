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Американец Финке завоевал золотую медаль Олимпиады на 1500 метрах вольным стилем, Мартынычев — шестой

05:02
Кирилл Мартынычев. Фото Reuters
Кирилл Мартынычев. Фото Reuters
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Российский пловец Кирилл Мартынычев занял шестое место в финале Олимпиады-2020 на 1500 метрах вольным стилем.

19-летний россиянин показал результат 14:55.85. Золотую медаль завоевал американец Роберт Финке (14:39.65), серебро у украинца Михаила Романчука (14:40.66), замкнул тройку призеров немец Флориан Велброк (14:40.91).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1500 м в/с

Финал

1. Роберт Финк (США) — 14.39,65

2. Михаил Романчук (Украина) — 14.40,66

3. Флориан Велльброк (Германия) — 14.40,91

4. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 14.45,01

5. Дэниэл Джервис (Великобритания) — 14.55,48

6. Кирилл Мартынычев (Россия) — 14.55,85

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Сергей Разин все материалы автора

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