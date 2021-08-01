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Гимнастка Мельникова заняла 5-е место в опорном прыжке на Олимпиаде, Ахаимова — шестая

12:30
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла пятое место в опорном прыжке Олимпиады в Токио, Лилия Ахаимова стала шестой.

Золото выиграла бразильская гимнастка Ребека Андраде.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Опорный прыжок

Финал

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,083

2. Майкайла Скиннер (США) — 14,916

3. Е Сеочон (Корея) — 14,733

5. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,683

6. Лилия Ахаимова (Россия) — 14,666

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Виктория Кравченко все материалы автора

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