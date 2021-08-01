Гимнастка Мельникова заняла 5-е место в опорном прыжке на Олимпиаде, Ахаимова — шестая
12:30
Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла пятое место в опорном прыжке Олимпиады в Токио, Лилия Ахаимова стала шестой.
Золото выиграла бразильская гимнастка Ребека Андраде.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Опорный прыжок
Финал
1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,083
2. Майкайла Скиннер (США) — 14,916
3. Е Сеочон (Корея) — 14,733
5. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,683
6. Лилия Ахаимова (Россия) — 14,666
18064 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю