Гимнастка Ильянкова завоевала серебряную медаль на брусьях в финале Олимпиады

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях в финале Олимпиады в Токио (Япония). Спортсменка набрала 14,833 баллов.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова упала при выполнении этого упражнения и не стала продолжать выступление.

Золото выиграла бельгийка Нина Дервал.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Брусья

Финал

1. Нина Дервал (Бельгия) — 15,200

2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,833

3. Суниса Ли (США) — 14,500

8. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,066