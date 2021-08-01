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Гимнастка Ильянкова завоевала серебряную медаль на брусьях в финале Олимпиады

14:19
Анастасия Ильянкова. Фото Instagram
Анастасия Ильянкова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях в финале Олимпиады в Токио (Япония). Спортсменка набрала 14,833 баллов.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова упала при выполнении этого упражнения и не стала продолжать выступление.

Золото выиграла бельгийка Нина Дервал.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Брусья

Финал

1. Нина Дервал (Бельгия) — 15,200

2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,833

3. Суниса Ли (США) — 14,500

8. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,066

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Виктория Кравченко все материалы автора

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