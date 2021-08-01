Гимнастка Ильянкова завоевала серебряную медаль на брусьях в финале Олимпиады
14:19
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях в финале Олимпиады в Токио (Япония). Спортсменка набрала 14,833 баллов.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова упала при выполнении этого упражнения и не стала продолжать выступление.
Золото выиграла бельгийка Нина Дервал.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Брусья
Финал
1. Нина Дервал (Бельгия) — 15,200
2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,833
3. Суниса Ли (США) — 14,500
8. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,066
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