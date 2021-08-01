Австралийка Маккеон с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады на 50 метрах вольным стилем
04:42
Австралийская пловчиха Кайлли Маккеон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 50 метрах вольным стилем.
Маккеон показала результат 23,81 и установила новый олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевала шведка Сара Шестрем (24,07), замкнула тройку призеров Пернилла Блум из Дании (24,21).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
50 м в/с
Финал
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 23,81 ОР
2. Сара Шестрем (Швеция) — 24,07
3. Пернилла Блум (Дания) — 24,21
4. Рамони Кромовидйойо (Нидерланды) — 24,30
5. Катаржина Васик (Польша) — 24,32
5. У Цинвэн (Китай) — 24,32
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