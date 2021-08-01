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Австралийка Маккеон с олимпийским рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады на 50 метрах вольным стилем

04:42
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Австралийская пловчиха Кайлли Маккеон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на 50 метрах вольным стилем.

Маккеон показала результат 23,81 и установила новый олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевала шведка Сара Шестрем (24,07), замкнула тройку призеров Пернилла Блум из Дании (24,21).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

50 м в/с

Финал

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 23,81 ОР

2. Сара Шестрем (Швеция) — 24,07

3. Пернилла Блум (Дания) — 24,21

4. Рамони Кромовидйойо (Нидерланды) — 24,30

5. Катаржина Васик (Польша) — 24,32

5. У Цинвэн (Китай) — 24,32

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Сергей Разин все материалы автора

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