Сборная Дании выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
10:46
Датчанка Анна Мари Риндом завоевала золото в парусном спорте у женщин в классе «Лазер-Радиал».
Золотая медаль Риндом стала для Дании первой на Олимпиаде в Токио.
Второе место заняла шведка Юзефин Ольссон, третьей стала Марит Баувместер из Нидерландов. Россиянка Екатерина Зюзина заняла 27-е место.
Парусный спорт
Фудзисава (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Лазер-Радиал
Финал
1. Анна Мари Риндом (Дания) — 78
2. Юзефин Ольссон (Швеция) — 81
3. Марит Баувместер (Нидерланды) — 83
27. Екатерина Зюзина (Россия) — 198
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