Сборная Дании выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Датчанка Анна Мари Риндом завоевала золото в парусном спорте у женщин в классе «Лазер-Радиал».

Золотая медаль Риндом стала для Дании первой на Олимпиаде в Токио.

Второе место заняла шведка Юзефин Ольссон, третьей стала Марит Баувместер из Нидерландов. Россиянка Екатерина Зюзина заняла 27-е место.

Парусный спорт

Фудзисава (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Лазер-Радиал

Финал

1. Анна Мари Риндом (Дания) — 78

2. Юзефин Ольссон (Швеция) — 81

3. Марит Баувместер (Нидерланды) — 83

27. Екатерина Зюзина (Россия) — 198