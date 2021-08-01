Павлюченкова и Рублев выиграли у Весниной и Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность встречи составила 1 час и 53 минуты. Павлюченкова и Рублев одержали победу со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Напомним, ранее бронзу Игр получила пара Эшли Барти/Джон Пирс из Австралии. Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за 3-е место.

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Финал

Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия) — Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) - 6:3, 6:7, 13:11