Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Павлюченкова и Рублев выиграли у Весниной и Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио

15:12
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Фото AFP
Теги:

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность встречи составила 1 час и 53 минуты. Павлюченкова и Рублев одержали победу со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Напомним, ранее бронзу Игр получила пара Эшли Барти/Джон Пирс из Австралии. Сербская пара Нина Стоянович / Новак Джокович снялась с матча за 3-е место.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

Финал

Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия) — Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) - 6:3, 6:7, 13:11

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

20248 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Российских тренеров водного поло обманули с правилами выхода в плей-офф. Они атакуют австралийцев, «сдавших» матч Испании
В Москве велосипедист сбил девушку и сломал ей нос
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
Легкоатлетка Тимановская будет просить политического убежища
Как часто можно есть рыбу?
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события