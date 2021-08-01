Австралиец завоевал золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле, россиянин Ризаев — шестой
06:22
Австралийский велосипедист Логан Мартин завоевал золотую медаль олимпийского турнира по BMX-фристайлу.
Австралиец показал результат 93,30. Серебро завоевал Даниэль Дерс из Венесуэл (92,05), замкнул тройку призеров британец Деклан Брукс (90,80). Россиянин Ирек Ризаев показал результат 82,40 и занял шестое место.
Велоспорт — BMX
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Фристайл
Финал
1. Логан Мартин (Австралия) — 93,30
2. Даниэль Дерс (Венесуэла) — 92,05
3. Деклан Брукс (Великобритания) — 90,80
6. Ирек Ризаев (Россия) — 82,40
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