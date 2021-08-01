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Австралиец завоевал золотую медаль Олимпиады в BMX-фристайле, россиянин Ризаев — шестой

06:22
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Австралийский велосипедист Логан Мартин завоевал золотую медаль олимпийского турнира по BMX-фристайлу.

Австралиец показал результат 93,30. Серебро завоевал Даниэль Дерс из Венесуэл (92,05), замкнул тройку призеров британец Деклан Брукс (90,80). Россиянин Ирек Ризаев показал результат 82,40 и занял шестое место.

Велоспорт — BMX

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Фристайл

Финал

1. Логан Мартин (Австралия) — 93,30

2. Даниэль Дерс (Венесуэла) — 92,05

3. Деклан Брукс (Великобритания) — 90,80

6. Ирек Ризаев (Россия) — 82,40

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Сергей Разин все материалы автора

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