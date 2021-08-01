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Итальянский спринтер Джекобс выиграл золото Олимпиады в Токио на стометровке

15:57
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Итальянский спринтер Ламонт Джекобс выиграл золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров. Его результат 9,80 с.

Второе место занял американец Фред Керли. Замкнул тройку канадец Андре де Грасс.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м

Финал

1. Ламонт Джекобс (Италия) — 9.80

2. Фред Керли (США) — 9.84

3. Андре де Грасс (Канада) — 9.89

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