Итальянский спринтер Джекобс выиграл золото Олимпиады в Токио на стометровке
15:57
Итальянский спринтер Ламонт Джекобс выиграл золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров. Его результат 9,80 с.
Второе место занял американец Фред Керли. Замкнул тройку канадец Андре де Грасс.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м
Финал
1. Ламонт Джекобс (Италия) — 9.80
2. Фред Керли (США) — 9.84
3. Андре де Грасс (Канада) — 9.89
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