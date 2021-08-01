Китаянка Чен Ю Фей стала олимпийской чемпионкой по бадминтону
17:05
Китайская бадминтонистка Чен Ю Фей обыграла представительницу Тайваня Тай Тзю Ин в финальном матче олимпийского турнира в женском одиночном разряде.
Встреча завершилась со счетом 21:18, 19:21, 21:18.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Чен Ю Фей (Китай) — Тай Тзю Ин (Тайвань) — 2:1
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