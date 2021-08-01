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Китаянка Чен Ю Фей стала олимпийской чемпионкой по бадминтону

17:05
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Китайская бадминтонистка Чен Ю Фей обыграла представительницу Тайваня Тай Тзю Ин в финальном матче олимпийского турнира в женском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 21:18, 19:21, 21:18.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Чен Ю Фей (Китай) — Тай Тзю Ин (Тайвань) — 2:1

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Иван Шитик все материалы автора

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