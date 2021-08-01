Российский боксер Хатаев проиграл в полуфинале Олимпиады и стал бронзовым призером Игр
07:05
Российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале Олимпиады в Токио.
Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров присудили победу британцу, один судья признал победителем россиянина.
В финале Уиттакер встретится с победителем поединка Арлен Лопес (Куба) — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан). Финал в категории до 81 кг запланирован на 4 августа.
Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады. Бронзу в боксе получают оба проигравших полуфинальные поединки.
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