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Российский боксер Хатаев проиграл в полуфинале Олимпиады и стал бронзовым призером Игр

07:05
Имам Хатаев. Фото Reuters
Имам Хатаев. Фото Reuters
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Российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале Олимпиады в Токио.

Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров присудили победу британцу, один судья признал победителем россиянина.

В финале Уиттакер встретится с победителем поединка Арлен Лопес (Куба) — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан). Финал в категории до 81 кг запланирован на 4 августа.

Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады. Бронзу в боксе получают оба проигравших полуфинальные поединки.

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Иван Торопцев все материалы автора

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