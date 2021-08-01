Российский боксер Хатаев проиграл в полуфинале Олимпиады и стал бронзовым призером Игр

Российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале Олимпиады в Токио.

Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров присудили победу британцу, один судья признал победителем россиянина.

В финале Уиттакер встретится с победителем поединка Арлен Лопес (Куба) — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан). Финал в категории до 81 кг запланирован на 4 августа.

Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады. Бронзу в боксе получают оба проигравших полуфинальные поединки.