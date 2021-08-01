Китаянка Гун Лицзяо завоевала золото в толкании ядра на Олимпиаде в Токио
07:58
Китаянка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль в толкании ядра на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка показала результат 20,58 м, что является для нее персональным рекордом. Золото Лицзяо стало 22-м на Олимпиаде в Токио.
Второе место заняла Рэйвен Сондерс из США, третьей стала Валери Адамс из Новой Зеландии.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Ядро
Финал
1. Гун Лицзяо (Китай) — 20.58
2. Рэйвен Сондерс (США) — 19.79
3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19.62
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