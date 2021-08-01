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Китаянка Гун Лицзяо завоевала золото в толкании ядра на Олимпиаде в Токио

07:58
Гун Лицзяо. Фото Reuters
Гун Лицзяо. Фото Reuters
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Китаянка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль в толкании ядра на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка показала результат 20,58 м, что является для нее персональным рекордом. Золото Лицзяо стало 22-м на Олимпиаде в Токио.

Второе место заняла Рэйвен Сондерс из США, третьей стала Валери Адамс из Новой Зеландии.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Ядро

Финал

1. Гун Лицзяо (Китай) — 20.58

2. Рэйвен Сондерс (США) — 19.79

3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19.62

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Иван Торопцев все материалы автора

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