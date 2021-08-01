Хачанов в двух сетах проиграл Звереву в финале Олимпиады в Токио
12:37
Немецкий теннисист Александр Зверев победил россиянина Карена Хачанова в финале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.
Продолжительность встречи составила один час и двадцать минут. Зверев одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
На счету Зверева шесть эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. У Хачанова — три подачи на вылет и одна двойная ошибка.
В матче за бронзу испанец Пабло Карреньо-Буста победил серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:1
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