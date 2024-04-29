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Мирра Андреева обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертом круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:2), 6:4.

29 апреля россиянке исполнилось 17 лет.

Игра продолжалась 1 час 42 минуты.

Андреева сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету итальянки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Дэниэлл Коллинз (США, 13) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Мирра Андреева
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