Мирра Андреева обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла итальянку Ясмин Паолини в четвертом круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:2), 6:4.
29 апреля россиянке исполнилось 17 лет.
Игра продолжалась 1 час 42 минуты.
Андреева сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету итальянки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Дэниэлл Коллинз (США, 13) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 7:6 (7:2), 6:4
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