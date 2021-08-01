Мужская сборная России завоевала серебро в командной рапире на Олимпиаде в Токио
14:59
Мужская сборная России завоевала серебряные медали в командной рапире на Олимпиаде в Токио (Япония). Сборная Франции выиграла золото, победив в финале со счетом 45:28.
Россию представляли Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Тимур Сафин и Владислав Мыльников.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, командное первенство
Финал
Франция — Россия — 45:28
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Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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