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Мужская сборная России завоевала серебро в командной рапире на Олимпиаде в Токио

14:59
Мужская сборная России по фехтованию. Фото Reuters
Мужская сборная России по фехтованию. Фото Reuters
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Мужская сборная России завоевала серебряные медали в командной рапире на Олимпиаде в Токио (Япония). Сборная Франции выиграла золото, победив в финале со счетом 45:28.

Россию представляли Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Тимур Сафин и Владислав Мыльников.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, командное первенство

Финал

Франция — Россия — 45:28

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Виктория Кравченко все материалы автора

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