Нас ждет чемпионская гонка! «Зенит» сам приглашает соперников на трон

«Динамо» обыграло питерцев и закрутило интригу в РПЛ.

Неужели дождались настоящей чемпионской гонки? Той, которой не видели последние годы. «Зенит» был на голову выше всех и играл с соперниками как хотел. Только кто-то собирался подумать, что способен соревноваться с гегемоном, как тут же получал жесткий ответ на футбольном поле. Часто в очном противостоянии. «Зенит» (Рио-де-Жанейро) действовал по бразильской системе, забивая любому столько, сколько хотел.

Совсем недавно казалось, что история повторяется. «Динамо», подобравшееся к лидирующему тандему, проиграло три раза подряд. «Краснодар» сменил тренера, делавшего ставку на результат, на романтика, а потом безропотно проиграл «Зениту» дома. Какая уж тут борьба?

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Но все же нынешний сезон действительно особенный. Не столько сильны соперники, сколько не в своей тарелке сам питерский клуб. Мы с самого начала чемпионата отмечали, что ему не хватает запаса прочности, что победы вполноги, как раньше, к команде уже не приходят, приходится показывать свой максимум, чтобы обыгрывать соперников. А порой и это не приносит успеха.

Как, например, в случае с сегодняшним поражением от «Динамо». Отступать сине-бело-голубым было уже некуда. После поражения от «Рубина» обязательно нужна была сатисфакция. Тем более что «Краснодар» совсем рядом — в одном балле. Чемпионский «Зенит» обязан был разорвать бело-голубых. Показать, кто в российском доме хозяин. Уничтожить соперника.

В итоге у ворот Шунина был фактически только один по-настоящему голевой момент, когда голкипер выручил команду после стандарта. Даже у москвичей можно вспомнить больше опасных эпизодов. А главное, что свой шанс они подкараулили (как же хорош в этом сезоне Тюкавин!), после чего спокойно отбились от навала гостей. Болельщикам бело-голубых даже нервничать не пришлось в концовке — настолько легко справлялась защита.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Этот «Зенит» дает все шансы соперникам прервать чемпионскую серию из пяти побед подряд. Надо только, чтобы нашлось кому подхватить знамя. «Краснодар» завтра в Самаре может выйти на первое место с отрывом в два очка. «Динамо» позади «Зенита» в трех — нас ждут четыре жарких финишных тура.

Дождались.

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