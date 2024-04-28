Нас ждет чемпионская гонка! «Зенит» сам приглашает соперников на трон
Неужели дождались настоящей чемпионской гонки? Той, которой не видели последние годы. «Зенит» был на голову выше всех и играл с соперниками как хотел. Только кто-то собирался подумать, что способен соревноваться с гегемоном, как тут же получал жесткий ответ на футбольном поле. Часто в очном противостоянии. «Зенит» (Рио-де-Жанейро) действовал по бразильской системе, забивая любому столько, сколько хотел.
Совсем недавно казалось, что история повторяется. «Динамо», подобравшееся к лидирующему тандему, проиграло три раза подряд. «Краснодар» сменил тренера, делавшего ставку на результат, на романтика, а потом безропотно проиграл «Зениту» дома. Какая уж тут борьба?
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Но все же нынешний сезон действительно особенный. Не столько сильны соперники, сколько не в своей тарелке сам питерский клуб. Мы с самого начала чемпионата отмечали, что ему не хватает запаса прочности, что победы вполноги, как раньше, к команде уже не приходят, приходится показывать свой максимум, чтобы обыгрывать соперников. А порой и это не приносит успеха.
Как, например, в случае с сегодняшним поражением от «Динамо». Отступать сине-бело-голубым было уже некуда. После поражения от «Рубина» обязательно нужна была сатисфакция. Тем более что «Краснодар» совсем рядом — в одном балле. Чемпионский «Зенит» обязан был разорвать бело-голубых. Показать, кто в российском доме хозяин. Уничтожить соперника.
В итоге у ворот Шунина был фактически только один по-настоящему голевой момент, когда голкипер выручил команду после стандарта. Даже у москвичей можно вспомнить больше опасных эпизодов. А главное, что свой шанс они подкараулили (как же хорош в этом сезоне Тюкавин!), после чего спокойно отбились от навала гостей. Болельщикам бело-голубых даже нервничать не пришлось в концовке — настолько легко справлялась защита.
Этот «Зенит» дает все шансы соперникам прервать чемпионскую серию из пяти побед подряд. Надо только, чтобы нашлось кому подхватить знамя. «Краснодар» завтра в Самаре может выйти на первое место с отрывом в два очка. «Динамо» позади «Зенита» в трех — нас ждут четыре жарких финишных тура.
Дождались.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3