Итоги дня на Олимпиаде: двойной триумф в лыжах и сюрприз во фристайле

Главные события 6 февраля в Пекине-2022 — в публикациях «СЭ».

Олимпийское воскресенье принесло нам фантастический мужской скиатлон, который завершился двойным успехом наших лыжников. Кроме того, приятным сюрпризом стала бронза фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле. Ну, и четвертое место конькобежца Сергея Трофимова на дистанции 5000 метров при более удачном раскладе могло бы обернуться подиумом. В целом можно сказать, что после двух результативных дней Пекина наша команда идет с опережением графика медалей. Пять наград в сумме — это лучший показатель среди всех сборных. А по золоту нас опережают только норвежцы и шведы. И завтра рано утром по московскому времени это должны исправить наши фигуристы. Накануне они, наконец, обошли американцев в командном турнире — и теперь ждем от них только золота. А пока представляем семерку главных событий дня, о которых писали журналисты «СЭ».

Полную медальную таблицу смотрите здесь.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине. Фото «СЭ»

1. Гениальный скиатлон

На победу российского лыжника Александра Большунова в первой мужской гонке Олимпиады мы очень рассчитывали, но то, что случилось, превзошло все ожидания. Огромное преимущество Сан Саныча перед всеми конкурентами. Сенсационное второе место Дениса Спицова. 40-е место Йоханнеса Клебо с девятиминутным отставанием от победителя... Это просто сказка какая-то.

Чемпионская пресс-конференция Большунова.

Рассказ о карьере Александра.

Интервью серебряного призера Спицова.

О карьере и непростом жизненном пути Дениса.

2. Реакция на успех Большунова и Спицова, а также на провал норвежцев

После вчерашней победы норвежки Терезы Йохауг в женском скиатлоне многие СМИ вышли с заголовками о том, что золото в Пекине взяла бывшая допингистка. К сожалению, тема была продолжена и после успеха Большунова, хотя Александр никогда не был запятнан никакими историями с запрещенкой.

Реакция на поведение американского борца за чистый спорт.

Что пишут норвежские СМИ о неудаче своих лыжников.

Правда ли, что Йоханнес Клебо находится в кризисе.

Статистические выкладки по итогам скиатлона.

3. Неожиданная медаль во фристайле

Фристайлистка Анастасия Смирнова — призер последнего чемпионата мира в могуле. Но тот турнир из-за ковидных ограничений пропустили многие сильные спортсмены, поэтому в медальные перспективы 19-летней спортсменки верилось с трудом. Тем не менее Смирнова преподнесла приятный сюрприз и прервала почти 30-летнее медальное молчание наших соотечественниц в женском фристайле.

4. Российские фигуристы обходят американцев в команднике

По итогам женской короткой и мужской произвольной программ сборная России вышла в лидеры командного турнира по фигурному катанию, и теперь только чудо помешает ей завоевать долгожданное золото. Американцы перемудрили с составом, а в нашей команде настоящий подвиг совершил одиночник Марк Кондратюк.

Ну и, как всегда, с огромным запасом победила наша одиночница Камила Валиева.

Американцы разошлись в оценках выступления Кондратюка. Одни его хвалят, а другие хейтят.

Кроме того, американские СМИ смутили нескромными вопросами Валиеву.

Интервью Кондратюка и Кацалапова.

5. Дискуссия о заменах в командном турнире фигуристов

Сборная России решила завершать командник в надежном боевом составе, без разрешенных замен. С одной стороны, это очень справедливое и смелое решение. С другой — не все так однозначно.

Например, был вариант дать отдохнуть перед личным турниром Камиле Валиевой.

Впрочем, в любом случае шансы на золото у россиян необыкновенно высоки.

6. Китайцев атакуют за искусственный снег

Китай проделал титаническую работу ради того, чтобы в горном кластере Игр-2022 не было проблем со снегом. Построена даже искусственная река. Но эти усилия оценили не все — некоторые считают, что искусственное оснежение олимпийских склонов — непоправимый удар по экологии.

7. Страсти вокруг украинцев

Ожидаемая напряженность между спортсменами из России и Украины в Пекине вылилась уже в целую сагу, которая в ближайшие дни наверняка будет продолжена.

Украинский фигурист объяснил российским СМИ, почему он не хочет общаться на русском языке.