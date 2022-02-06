Ждем золота от фигуристов, надеемся на биатлонисток. Наша сборная вот-вот превзойдет результат Пхенчхана

Главные события 7 февраля, третьего дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

Понедельник — день тяжелый? Как бы не так! Если вы все выходные болели за российских спортсменов на Олимпиаде, то должны были получить мощнейший заряд сил. Ведь вы видели золото Александра Большунова, серебро Натальи Непряевой и Дениса Спицова, бронзу биатлонистов в смешанной эстафете и Анастасии Смирновой в могуле. И после двух дней соревнований команда ОКР — первая по числу выигранных медалей. Но дальше — больше. В понедельник будет разыграно еще девять комплектов наград, и российские спортсмены поборются за семь из них. Еще одно золото — и команда повторит результат прошлой Олимпиады в Пхенчхане по первым местам. Болеем и верим!

Россыпь чемпионов

Все мы надеемся, что второе золото Пекина команда ОКР выиграет, когда в Москве еще будет раннее утро. Ведь заключительный день командного турнира фигуристов стартует уже в начале пятого по московскому времени — с произвольными программами выступят сначала спортивные пары, затем танцоры на льду, а закроют турнир девушки.

Если после стартового дня положение сборной России выглядело зыбким, то после второго наши фигуристы уже уверенно лидируют, опережая ближайших конкурентов из США на три балла. Это огромная заслуга отлично выступивших Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Еще одним фактором стали неудачи самих американцев, не слишком угадавших с составом.

И теперь все в наших руках. Первые места в двух любых видах программы гарантируют россиянам общую победу, каким бы ни был результат в третьем. А если учесть, что в женском катании первое место почти гарантировано, кто бы из российских девушек ни вышел на старт, задача упрощается почти до предела.

В понедельник утром в российском фигурном катании может стать сразу на шесть олимпийских чемпионов больше. И тут нельзя не сказать, что эта цифра могла оказаться еще выше, но руководство сборной решило не прибегать ни к одной из двух разрешенных замен. Кондратюк уже откатал обе программы, и то же самое сделают Валиева, а также Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Такой шаг руководителей нашего фигурного катания уже вызвал широкую полемику — болельщики ждали, что в команднике могут выступить и другие спортсмены, ведь статусное звание олимпийского чемпиона получает каждый, кто выходил на лед.

С другой стороны, рассуждать об этом сейчас — все равно что делить шкуру неубитого медведя. Штаб команды решил свести все риски к минимуму — да будет так. Главное, чтобы результат был тот, на который мы все надеемся.

4.15. Фигурное катание. Командный турнир. Спортивные пары. Произвольная программа

5.30. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец

6.35. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа

Вопреки ветру и морозу

Турнир биатлонистов начался для нас с бронзы, которая вполне могла оказаться и серебром, и золотом. Поэтому все, с одной стороны, рады первой олимпийской медали за восемь лет, но с другой — требуют продолжения банкета.

Соревнования в Чжанцзякоу продолжатся в понедельник женской индивидуальной гонкой. В смешанной эстафете мы уже увидели, насколько сложно бежать в таких условиях, как здесь, а теперь спортсменкам предстоит преодолеть 15 километров. А также убедились в коварности китайского ветра, постоянно гуляющего по стрельбищу.

А ведь то, насколько результаты индивидуальной гонки зависят от работы на огневых рубежах, объяснять никому не надо. Поэтому в понедельник не исключены сюрпризы — можно поймать окно в порывах ветра и сразу же заметно улучшить шансы на призовые места. Конечно, вряд ли кому-то так повезет четырежды подряд, но чем черт не шутит.

От России на старт индивидуалки выйдут четыре спортсменки. В первой стартовой группе под номером 29 побежит Ульяна Нигматуллина, а под 38-м — Светлана Миронова. Следующих наших девушек придется подождать. Еще один призер эстафеты Кристина Резцова получила 74-й номер. А под 84-м на трассу уйдет Евгения Буртасова — которая еще недавно побеждала на чемпионате Европы, а в Пекин прибыла на замену заболевшей ковидом Валерии Васнецовой. Может быть, кому-то из них повезет повторить успех Светланы Ишмуратовой образца Турина-2006?

Чуть позже биатлонисток на свой старт выйдут участники турнира смешанных команд в прыжках с трамплина. В воскресенье у мужчин отлично себя проявили Евгений Климов и Данил Садреев, пусть и без медальных подвигов. Теперь им предстоит объединить силы с Ириной Аввакумовой и Ирмой Махинией и попробовать еще раз.

Кроме этого, в понедельник стартует женский турнир в санном спорте. Российские мужчины на трассе в Янцине не преуспели, несмотря на все усилия. Как говорили ребята, им так и не удалось подружить свою технику с китайским желобом. Теперь пришла очередь женщин — опытнейшая Татьяна Иванова, бравшая олимпийскую медаль еще в 2014-м, двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова, дочь легенды российских саней Виктория Демченко. Все они при благоприятных обстоятельствах могут быть на пьедестале.

12.00. Биатлон. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

13.30. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Квалификация

14.45. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Первая попытка

14.50. Санный спорт. Женщины. Первая попытка

15.51. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Вторая попытка

16.30. Санный спорт. Женщины. Вторая попытка

А ну-ка, девушки!

Для кого-то утро начнется с фигурного катания, а для кого-то — с квалификации в биг-эйре, очень зрелищной дисциплине фристайла. У девушек совершать головокружительные трюки после взлета с огромного трамплина (не путать с акробатикой) будут две россиянки. И между прочим, у нас есть действующая чемпионка мира в этой дисциплине — Анастасия Таталина. Компанию ей составит Ксения Орлова.

А вот в мужском биг-эйре россиян не будет, равно как и в перенесенном с воскресенья мужском скоростном спуске. Отдуваться за всех и в этом виде спорта предстоит прекрасному полу — на понедельник также запланирован женский слалом-гигант. В нем примут старт двукратная чемпионка универсиады в Красноярске Екатерина Ткаченко, а также Юлия Плешкова и Полина Мельникова.

Если вам не близки горные склоны и люди, катающиеся по ним на лыжах и досках, включайте утренний хоккей. Афиша там что надо — Россия против Канады. Нет, это не мужской финал мечты, а пока лишь матч предварительного этапа у женщин. Команда ОКР начала выступления в Пекине с победы над Швейцарией, но затем пропустила пять безответных шайб от соперниц из США. Канадки как минимум не слабее американок, а это значит, что команде Евгения Бобарико предстоит очередное тяжелое испытание. «Кленовые листья» выиграли обе предстоящие встречи на Олимпиаде с двузначным преимуществом в счете — у Швейцарии и Финляндии. Поэтому если россиянки проиграют с достойной разницей, это уже будет успех.

Также в первый день недели мы будем надеяться на первые медали наших конькобежцев — как на большом катке, так и на маленьком. В классическом конькобежном спорте женщины будут разыгрывать медали на дистанции 1500 метров. И здесь наши взоры будут обращены на Евгению Лаленкову, которая с двух последних чемпионатов мира привозила медали в этой дисциплине — серебро в 2020-м и бронзу в 2021-м.

Она стартует в седьмой паре и будет биться за медали с такими зубрами, как опытнейшая Ирен Вюст, привозившая золото уже с четырех Олимпиад подряд, начиная с Турина, мировой рекордсменкой Михо Такаги и другой японкой Айяной Сато, норвежкой Рагне Виклунд и другими. Также на «полуторку» заявлены Елена Сохрякова и Елизавета Голубева. Она, кстати, побежит в последней паре вместе с Сато.

У мастеров шорт-трека предстоят решающие старты на 500-метровке у женщин и дистанции вдвое длинней у мужчин. Среди девушек в четвертьфинал пробились Софья Просвирнова и Елена Серегина, а вот парни уже завершили выступления в этой дисциплине.

4.30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Квалификация

4.30. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Первая попытка

7.00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины

7.10. Хоккей. Женщины. Предварительный этап. Группа А. Россия — Канада

7.54. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал

8.30. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Квалификация

9.30. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Вторая попытка

11.30. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины

14.30. Шорт-трек. 500 м. Женщины. Четвертьфиналы

15.13. Шорт-трек. 500 м. Женщины. Полуфиналы

15.46. Шорт-трек. 500 м. Женщины. Финал

15.58. Шорт-трек. 1000 м. Мужчины. Финал