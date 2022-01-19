Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Расписание, ковидные ограничения, деньги, протесты и фавориты главного зимнего события спортивного года.

Когда и где пройдет Олимпиада-2022: дата и место проведения зимних Игр

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей. Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер, как было в случае с Олимпиадой в Токио-2020. Пекин — первый в истории город, который примет зимнюю Олимпиаду вслед за летней (в 2008 году). Нынешние старты приурочены к столетию Коммунистической партии Китая, которая основана в 1921 году.

Факел Олимпийского огня Игр-2022 в Пекине. Фото Global Look Press

Китайские Олимпийские игры-2022 пройдут в трех кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Столица примет турниры по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту, а также церемонии открытия и закрытия ОИ. Яньцин станет местом проведения соревнования по бобслею, горнолыжному спорту, санному спорту и скелетону. Чжанцзякоу — биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд.

В период с 1 по 12 февраля будет праздноваться китайский Новый год.

Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине: когда начало и где смотреть трансляцию

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет 4 февраля 2022 года, в пятницу, на Пекинском национальном стадионе, который известен как «Птичье гнездо». Она начнется в 15.00 по московскому времени (в 23.00 по китайскому времени). Данный спортивный комплекс вмещает примерно 91 тысячу зрителей. Он использовался во время летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Видеотрансляцию церемонии открытия Олимпиады-2022 в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1». Онлайн-трансляция мероприятия будет также доступна на сайте «СЭ».

Организаторы Игр-2022 не раскрывают информацию о церемонии открытия соревнований. Обычно страны — хозяйки Олимпиады представляют свою культуру в красочном музыкальном шоу с песнями, танцами и салютами.

Национальный стадион в Пекине. Фото Global Look Press

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр пройдет 20 февраля 2022 года, в воскресенье, также состоится на Пекинском национальном стадионе («Птичье гнездо»). Ее смогут посетить только жители Китая, которые будут полностью вакцинированы. Во время церемонии будет потушен олимпийский факел, а также проведут презентацию следующей зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Программа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине: виды спорта и дисциплины, сколько медалей

На Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта, которые включают в себя 15 дисциплин. На Играх в Китае впервые пройдут состязания в следующих дисциплинах:

· мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр;

· женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб);

· смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике;

· смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные турниры в прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Олимпиада-2022 в Пекине: какие виды спорта включены в программу:

1) биатлон;

2) бобслей;

3) керлинг;

4) коньковые виды спорта;

5) лыжные виды спорта;

6) санный спорт;

7) хоккей.

Олимпиада-2022 в Пекине: календарь и расписание соревнований по датам

Вид спорта Количество наград Даты проведения Даты финалов (число финалов) Биатлон 11 5 февраля, 7-8 февраля, 11-13 февраля, 15-16 февраля, 18-19 февраля 5 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (1), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 13 февраля (2), 15 февраля (1), 16 февраля (1), 18 февраля (1), 19 февраля (1) Бобслей 4 13-15 февраля, 18-20 февраля 14 февраля (1), 15 февраля (1), 19 февраля (1), 20 февраля (1) Горные лыжи 11 6-11 февраля, 13 февраля, 15-17 февраля, 19 февраля 6 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (1), 9 февраля (1), 10 февраля (1), 11 февраля (1), 13 февраля (1), 15 февраля (1), 16 февраля (1), 17 февраля (1), 19 февраля (1) Керлинг 3 2-20 февраля 8 февраля (1), 19 февраля (1), 20 февраля (1) Коньки 14 5-8 февраля, 10-13 февраля, 15 февраля, 17-19 февраля 5 февраля (1), 6 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (1), 10 февраля (1), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 13 февраля (1), 15 февраля (2), 17 февраля (1), 18 февраля (1), 19 февраля (2) Лыжное двоеборье 3 9 февраля, 15 февраля, 17 февраля 9 февраля (1), 15 февраля (1), 17 февраля (1) Лыжи 12 5-6 февраля, 8 февраля, 10-13 февраля, 16 февраля, 19 февраля, 20 февраля 5 февраля (1), 6 февраля (1), 8 февраля (2), 10 февраля (1), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 13 февраля (1), 16 февраля (2), 19 февраля (1), 20 февраля (1) Прыжки с трамплина 5 5-7 февраля, 11-12 февраля, 14 февраля 5 февраля (1), 6 февраля (1), 7 февраля (1), 12 февраля (1), 14 февраля (1) Санный спорт 4 5-10 февраля 6 февраля (1), 8 февраля (1), 9 февраля (1), 10 февраля (1) Скелетон 2 10-12 февраля 11 февраля (1), 12 февраля (1) Сноуборд 11 5-12 февраля, 14-15 февраля 6 февраля (1), 7 февраля (1), 8 февраля (2), 9 февраля (1), 10 февраля (2), 11 февраля (1), 12 февраля (1), 15 февраля (2) Фигурное катание 5 4 февраля, 6-8 февраля, 10 февраля, 12 февраля, 14-15 февраля, 17-19 февраля 7 февраля (1), 10 февраля (1), 14 февраля (1), 17 февраля (1), 19 февраля (1) Фристайл 13 3 февраля, 5-10 февраля, 13-19 февраля 5 февраля (1), 6 февраля (1), 8 февраля (1), 9 февраля (1), 10 февраля (1), 14 февраля (2), 15 февраля (1), 16 февраля (1), 17 февраля (1), 18 февраля (2), 19 февраля (1) Хоккей 2 3-20 февраля 17 февраля (1), 20 февраля (1) Шорт-трек 9 5 февраля, 7 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 13 февраля, 16 февраля 5 февраля (1), 7 февраля (2), 9 февраля (1), 11 февраля (1), 13 февраля (2), 16 февраля (2)

Cборная России на Олимпийских играх в Пекине: статус и состав

Спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине под названием Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Наши атлеты будут представлять страну без национального флага и государственного гимна в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Предварительная заявка сборной ОКР выглядит следующим образом:

Фигурное катание (18)

Танцы. Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин, Диана Дэвис, Глеб Смолкин. Запасные — Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Аннабель Морозов, Андрей Багин, Елизавета Шанаева, Девид Нарижный.

Пары. Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский. Запасные — Дарья Павлюченко, Денис Ходыкин, Юлия Артемьева, Михаил Назарычев.

Женщины. Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные — Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины. Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные — Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Санный спорт (10)

Женщины. Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова

Мужчины. Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич

Мужские двойки. Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.

Бобслей (12)

Женщины. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова, Юлия Беломестных, Елена Мамедова. Запасная — Юлия Егошенко

Мужчины. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.

Скелетон (6)

Женщины. Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова

Мужчины. Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Семенов

Биатлон (10)

Женщины. Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные — Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Лыжные гонки (16)

Женщины. Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Мужчины. Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Конькобежный спорт (16)

Женщины. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.

Мужчины. Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Шорт-трек (10)

Мужчины. Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков

Женщины. Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова

Сноуборд (9)

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд.

Мужчины. Биг-эйр / слоупстайл. Владислав Хадарин

Женщины. Параллельный гигантский слалом. София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева.

Фристайл (20)

Состав должен быть официально объявлен 21 января. Национальная федерация ждет дополнительные квоты в связи с тем, что российские спортсмены не попали на отборочные этапы Кубка мира с США и Канаде из-за отсутствия прививок, зарегистрированных признанными ВОЗ вакцинами.

Далее — кандидаты в нашу команду.

Мужчины. Акробатика (3). Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин

Женщины. Акробатика (3). Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова, Любовь Никитина

Женщины. Ски-кросс (4). Екатерина Мальцева, Елизавета Панкратов, Наталья Шерина, Мария Доброва

Мужчины. Ски-кросс (2). Сергей Ридзик, Игорь Омелин

Могул. Женщины (3). Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина

Могул. Мужчины (2). Никита Андреев, Никита Новицкий

Женщины. Хафпайп (1). Валерия Демидова

Женщины. Биг-эйр / слоупстайл (2). Анастасия Таталина, Ксения Орлова

Хоккей (46)

23 января расширенная заявка должна быть сокращена до 25 хоккеистов. Далее — кандидаты в нашу команду из расширенной заявки

Женщины:

Вратари. Валерия Меркушева, Мария Сорокина, Диана Фархутдинова, Дарья Гредзен

Защитники: Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова, Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Екатерина Данилова, Нина Пирогова, Анна Савонина

Нападающие: Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина, Людмила Белякова, Елена Дергачева, Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова, Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова, Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина

Мужчины:

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов, Дмитрий Шугаев

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Шакир Мухамадуллин, Даниил Пыленков, Никита Нестеров, Сергей Телегин, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Александр Кадейкин, Артем Анисимов, Артур Каюмов, Владимир Ткачев, Андрей Чибисов.

Керлинг (10)

Женщин. Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.

Мужчины. Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.

Прыжки на лыжах с трамплина (8)

Женщины. Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня

Мужчины. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков

Лыжное двоеборье (3)

Мужчины. Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев

Горнолыжный спорт (4)

Официально участники ОИ-2022 не объявлены. Далее — кандидаты в нашу команду

Женщины: Юлия Плешкова

Мужчины: Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов

Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть прямые трансляции соревнований

Видеотрансляции зимней Олимпиады-2022 в России поделены между тремя телеканалами — Первый, ВГТРК и matchtv.ru. Онлайн-трансляции спортивных соревнований Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».

Талисман Олимпийских игр 2022 года в Пекине: как выглядит

Талисман Олимпиады-2022 в Пекине панда Бин Дуньдунь. Фото Global Look Press

Официальным талисманом зимней Олимпиады-2022 в Пекине является панда по имени Бин Дуньдунь в ледяном костюме, похожем на скафандр космонавта. Сердце на его левой лапе символизирует гостеприимство китайцев. Разноцветные кольца рядом с мордочкой панды означают новые ледовые и снежные арены Пекина. Организаторы считают, что Бин Дуньдунь представляет собой пример доброты и крепкого спортивного духа.

Спортивные объекты Олимпиады-2022 в Пекине: арены и стадионы

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет в трех кластерах: Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Кроме тех сооружений, которые были построены для летних Игр-2008, китайцы возвели и переоборудовали ряд новых комплексов, стадионов, трамплинов, парков и спортивных центров. Между Пекином и Чжанцзякоу — 200 километров. Такое значительное расстояние усложняет логистику Игр. Такая ситуация вызвана тем, что рядом с китайской столицей нет высоких гор.

Спортивные объекты Пекина:

Национальный стадион (Пекин). Фото Global Look Press

Национальный стадион (Пекин) — церемонии открытия и закрытия

Государственный дворец спорта Пекина. Фото Getty Images

Государственный дворец спорта Пекина — хоккей с шайбой (мужчины)

Столичный дворец спорта. Фото Getty Images

Столичный дворец спорта — фигурное катание, шорт-трек

Трамплин «Биг-эйр Шоген». Фото Getty Images

Трамплин «Биг-эйр Шоген» — Биг-эйр (фристайл), биг-эйр (сноуборд)

Спортивные объекты Чжанцзякоу:

Национальный лыжный центр. Фото AFP

Национальный лыжный центр — лыжные гонки, лыжное двоеборье

Национальный центр прыжков с трамплина. Фото Global Look Press

Национальный центр прыжков с трамплина — прыжки с трамплина, лыжное двоеборье

Национальный центр биатлона. Фото Getty Images

Национальный центр биатлона — биатлон

Снежный парк Геньтин. Фото Global Look Press

Снежный парк Геньтин — фристайл (хафпайп), сноуборд (хафпайп)

Спортивные объекты Яньцина:

Национальный горнолыжный центр. Фото Getty Images

Национальный горнолыжный центр — горнолыжный спорт

Национальный санно-бобслейный центр. Фото Reuters

Национальный санно-бобслейный центр — бобслей, санный спорт, скелетон

Зимние Олимпийские игры 2022 года: фавориты медального зачета и прогноз

Американская компания Gracenote, регулярно публикующая прогнозы на результаты Олимпиад, в январе 2022-го предсказала следующий вариант медального зачета Игр в Пекине. По их мнению, российская команда займет третье место в зачете с 32 медалями. Первой станет Норвегия (45), которая является фаворитом турнира, по мнению букмекеров. Вторая — Германия (25).

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) российская национальная команда завоевала 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

Прогноз на медальный зачет Олимпиады 2022 года в Пекине по версии Gracenote

Прогноз на медальный зачет Олимпиады 2022 года в Пекине по версии Gracenote. Фото «СЭ»

Медальный зачет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане:

Медальный зачет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Фото «СЭ»

Призовые на Олимпиаду в Пекине: какой бюджет и сколько получат российские спортсмены

Общий бюджет зимней Олимпиады в Пекине составит 3,9 миллиарда долларов. К Играм были построены три олимпийские деревни для каждого кластера, где будут проводиться соревнования: в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Строительство продолжалось на протяжении пяти лет. Здесь есть все необходимое для подготовки спортсменов: фитнес-центры, зоны отдыха, банки, кофейни и сувенирные магазины.

Российские спортсмены получат денежные премии в случае успешных достижений на Олимпийских играх в Пекине. За золото выплатят 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона.

Например, в США выплатят олимпийским чемпионам примерно 37,5 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

Отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине: кто не выступит на Играх

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривала вопрос участия игроков в Играх-2022 в Китае и перед сезоном предусмотрела для этого паузу в регулярном чемпионате, но затем решение было изменено. Лига отказалась от данной идеи в конце декабря 2021 года на фоне переноса более чем 50 матчей регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в командах.

Игроки НХЛ не примут участие в Олимпиаде-2022. Фото Global Look Press

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане хоккейная сборная России завоевала золотые медали. В финале команда выиграла у Германии (4:3). В том турнире не принимали участие игроки НХЛ.

Олимпийские игры в Пекине: коронавирус и карантинные меры

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о введении специального протокола безопасности на ОИ-2022 в Пекине. Все спортсмены на время участия в соревнованиях будут находиться в специальном «пузыре», включающим в себя ежедневное тестирование на ковид. Спортсмены смогут ездить только на объекты, связанные с Играми в Китае — без выхода в город и контакта с местным населением. Если они не полностью вакцинированы от коронавируса или не имеют медицинского исключения, то им придется пройти карантин в течение 21 дня с момента прибытия. Данный протокол безопасности отражает основные меры, принятые на Олимпиаде-2020 в Токио.

МОК также постановил, что только жителям Китая будет разрешено присутствовать на олимпийских турнирах в качестве зрителей.

В январе 2022-го стало известно, что из-за распространения штамма коронавируса «омикрон», отменена продажа билетов для широкой публики. На олимпийские соревнования допустят ограниченное число зрителей — только по приглашению.

Дипломатический бойкот Олимпиады 2022 года в Пекине: список стран

Ряд стран объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине. США первыми заявили об этом, к ним также присоединились Австралия, Великобритания и другие государства. Их официальные представители не поедут в Китай. Данный запрет не распространяется на спортсменов.

Основной причиной бойкота названы якобы имеющие место нарушения прав человека в провинции Синцзянь, населенной мусульманами-уйгурами. В Китае все обвинения категорически отрицают как лживые, а также утверждают, что принимают контрмеры.

Президент США Джо Байден. Фото AFP

Список стран, которые объявили дипломатический бойкот Игр в Пекине:

• Австралия

• Бельгия

• Великобритания

• Дания

• Канада

• Косово

• Литва

• США

• Япония

При этом официальные представители Швеции, Австрии, Новой Зеландии, Индии и Нидерландов не станут посещать Пекин из-за пандемии коронавируса.

Зимняя Олимпиада-2022: актуальный календарь соревнований, результаты — на этой странице, медальный зачет Игр в Китае — здесь.