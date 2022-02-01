Как правильно смотреть Олимпиаду, чтобы ничего не пропустить. Расписание на каждый день

Все финалы, все матчи в командных видах спорта и все старты в фигурном катании. И в качестве бонуса — выбор «СЭ» самых интересных стартов на каждый день.

На этой неделе в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. Они станут главным событием в мировом спорте с 4 по 20 февраля 2021 года. Более трех тысяч спортсменов из девяти десятков стран за 16 дней разыграют 15 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Олимпийского комитета России везет в столицу Китая 212 спортсменов и будет представлена в подавляющем большинстве дисциплин. Наша команда планирует завоевать около 30 медалей и претендует на первую тройку медального зачета. Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном, хоккеем, слаломными видами сноуборда и акробатическим фристайлом.

При этом следить за Играми-2022 будет непросто. Разница времени с Пекином — пять часов, и некоторые соревнования, в частности по фигурному катанию, планируется начинать рано утром. Кроме того, ряд дней станет очень насыщенными — до десяти медальных розыгрышей в сутки, не считая матчей в командных видах спорта, где на протяжении почти всей Олимпиады будут идти многодневные турниры. Понятно, что следить в режиме онлайн за всем и сразу не с может почти никто. Поэтому «СЭ» выбрал в расписании каждого дня по три старта, которые мы особенно рекомендуем к просмотру. Они отмечены жирным.

При этом для тех, у кого все-таки достаточно времени, мы публикуем полное расписание финалов, а также матчи сборной России и плей-офф в командных видах спорта. Плюс абсолютно все старты в фигурном катании, показательные выступления фигуристов, церемонии открытия и закрытия. В общем, практически полное расписание Игр-2022, исключая некоторые квалификационные старты, которые обычно интересны только самым отчаянным фанатам. Время начала соревнований везде указано московское.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

4 февраля, пятница — медали не разыгрываются

4.30 Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа

6.40 Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы. Ритмический танец

7.10 Хоккей. Женщины. Групповой турнир. Россия — Швейцария

8.20 Фигурное катание. Командные соревнования. Пары. Короткая программа

15.00 Церемония открытия

5 февраля, суббота — 6 комплектов медалей

9.20 Прыжки с трамплина. Женщины. Нормальный трамплин. Финал

10.45 Лыжи. Женщины. Скиатлон. 7,5 км+7,5 км

11.30 Коньки. Женщины. 3000 м

12.00 Биатлон. Смешанная эстафета. 4х6 км

14.00 Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

14.30 Фристайл. Мужчины. Могул. Финал

16.10 Хоккей. Женщины. Групповой турнир. США — Россия

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

6 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей

4.30 Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

4.30 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

5.00 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск

6.50 Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

10.00 Лыжи. Мужчины. Скиатлон. 15 км+15 км

11.30 Коньки. Мужчины. 5000 м

14.00 Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Финал

14.30 Мужчины. Сани. Одиночки. Заключительные попытки

14.30 Фристайл. Женщины. Могул. Финал

7 февраля, понедельник — 8 комплектов медалей

4.15 Фигурное катание. Командные соревнования. Пары. Произвольная программа

5.30 Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы. Произвольный танец

6.35 Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа

7.00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

7.10 Хоккей. Женщины. Групповой турнир. Канада — Россия

8.45 Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. Заключительная попытка

11.30 Коньки. Женщины. 1500 м

12.00 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

14.30 Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал

14.45 Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования

Александр Логинов. Фото AFP

8 февраля, вторник — 10 комплектов медалей

4.15 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

5.00 Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал

5.40 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом

6.00 Горные лыжи. Мужчины. Супергигант

11.00 Лыжи. Спринт (С)

11.30 Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

13.30 Коньки. Мужчины. 1500 м

14.05 Керлинг. Даббл-микст. Финал

14.50 Сани. Женщины. Одиночки. Заключительные попытки

16.10 Хоккей. Женщины. Групповой турнир. Россия — Финляндия

9 февраля, среда — 6 комплектов медалей

6.00 Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал

6.00 Сноуборд. Женщины. Борд-кросс

8.45 Горные лыжи. Женщины. Слалом. Заключительная попытка

11.40 Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швейцария

14.00 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал

14.00 Двоеборье. Мужчины. Гонка Гундерсена (после нормального трамплина). 10 км

15.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. США — Россия

15.20 Сани. Мужчины. Двойки

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

10 февраля, четверг — 8 комплектов медалей

4.00 Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал

4.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Россия — США

4.30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

6.15 Сноуборд. Мужчины. Борд-кросс

9.15 Горные лыжи. Мужчины. Комбинация. Слалом

9.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Китай — Россия

10.00 Лыжи. Женщины. Индивидуальная гонка (К). 10 км

13.00 Фристайл. Акробатика. Смешанные командные соревнования

15.00 Коньки. Женщины. 5000 м

16.30 Сани. Эстафета

11 февраля, пятница — 7 комплектов медалей

4.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Швейцария — Россия

4.30 Скелетон. Мужчины. Заключительные попытки

4.30 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

6.00. Горные лыжи. Женщины. Супергигант

7.10 Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Дания — Россия

7.10 Хоккей. Женщины. 1/4 финала

9.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Швейцария — Россия

10.00 Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка (к). 15 км

11.00 Коньки. Мужчины. 10 000 м

12.00 Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км

14.00 Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

15.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Дания

16.10 Хоккей. Женщины. 1/4 финала

Хоккеисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

12 февраля, суббота — 6 комплектов медалей

4.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Корея — Россия

5.00 Сноуборд. Борд-кросс. Смешанные командные соревнования

7.10 Хоккей. Женщины. 1/4 финала

10.30 Лыжи. Женщины. Эстафета. 4х5 км

11.40 Хоккей. Женщины. 1/4 финала

12.00 Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км

11.00 Коньки. Мужчины. 500 м

14.00 Фигурное катание. Танцы. Ритмический танец

14.00 Прыжки с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Финал

15.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Россия — Япония

15.20 Скелетон. Женщины. Заключительные попытки

16.10 Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Чехия

13 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей

4.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Италия — Россия

8.45 Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Заключительная попытка

10.00 Лыжи. Мужчины. Эстафета. 4х10 км

12.00 Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км

13.45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

14.00 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. Эстафета. 3000 м. Финал

16.00 Коньки. Женщины. 500 м

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

14 февраля, понедельник — 5 комплектов медалей

4.15 Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец

4.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Канада — Россия

4.30 Бобслей. Женщины. Монобоб. Заключительные попытки

4.30 Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

7.10 Хоккей. Женщины. 1/2 финала

9.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Швеция

14.00 Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин

14.00 Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал

15.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Дания — Россия

16.10 Хоккей. Женщины. 1/2 финала

15 февраля, вторник — 9 комплектов медалей

4.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Норвегия

4.30 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

4.30 Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал

6.00 Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск

8.00 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

9.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Китай — Россия

9.30 Коньки. Командные гонки преследования

12.00 Биатлон. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км

13.00 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

14.00 Двоеборье. Мужчины. Гонка Гундерсена (после большого трамплина). 10 км

15.05 Бобслей. Мужчины. Двойки. Заключительные попытки

15.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Россия — Канада

Кристина Резцова. Фото Global Look Press

16 февраля, среда — 7 комплектов медалей плюс 1 бронзовая награда

7.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

8.45 Горные лыжи. Мужчины. Слалом. Заключительная попытка

9.00 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

9.05 Керлинг. Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Россия

10.45 Биатлон. Женщины. Эстафета. 4х6 км

11.00 Лыжи. Командный спринт (С)

11.40 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

14.00 Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал

14.30 Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

14.30 Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. Эстафета. 5000 м. Финал

15.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Россия — Швеция

16.30 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

17 февраля, четверг — 6 комплектов медалей минус 1 бронзовая награда

7.10 Хоккей. Женщины. Финал

9.00 Горные лыжи. Женщины. Комбинация. Слалом

9.05 Керлинг. Женщины. Групповой турнир. Россия — Великобритания

10.10 Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал

11.30 Коньки. Женщины. 1000 м

13.00 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

14.00 Двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. Эстафета. 4х5 км

15.05 Керлинг. Мужчины. 1/2 финала

18 февраля, пятница — 4 комплекта медалей плюс 1 бронзовая награда

4.30 Фристайл. Женщины. Хафпайп. Финал

7.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

9.05 Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место

10.55 Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал

11.30 Коньки. Мужчины. 1000 м

12.00 Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км

13.30 Фигурное катание. Пары. Короткая программа

15.05 Керлинг. Женщины. 1/2 финала

16.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

Александр Большунов. Фото Global Look Press

19 февраля, суббота — 9 комплектов медалей плюс 1 бронзовая награда

4.30 Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал

6.00 Горные лыжи. Командные соревнования

9.00 Лыжи. Мужчины. Масс-старт (С). 50 км

9.00 Коньки. Масс-старт

9.05 Керлинг. Мужчины. Финал

12.00 Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 12,5 км

14.00 Фигурное катание. Пары. Произвольная программа

15.00 Бобслей. Женщины. Двойки. Заключительные попытки

15.05 Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место

16.10 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место

20 февраля, воскресенье — 4 комплекта медалей минус 2 бронзовые награды

4.30 Бобслей. Мужчины. Четверки. Заключительные попытки

4.05 Керлинг. Женщины. Финал

9.30 Лыжи. Женщины. Масс-старт (С). 30 км

7.00 Фигурное катание. Показательные выступления

7.10 Хоккей. Мужчины. Финал

15.00 Церемония закрытия