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Париж-2024

Сегодня, 12:50

Песков заявил о дискриминации россиян на Олимпийских играх в Париже

Алина Савинова
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Дмитрий Песков.
Фото Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискриминация обладателей российского паспорта на Олимпиаде-2024 в Париже очевидна.

«Да, он [вопрос дискриминации людей с паспортом РФ на олимпиаде в Париже] очевиден. Он очевиден, здесь даже нечего говорить», — приводит РИА Новости слова Пескова.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом Международный олимпийский комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Игр-2024. Также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
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