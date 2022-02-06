Флаг ОКР у наших фигуристов появился благодаря «СЭ». А Кондратюк и Кацалапов по-разному восприняли состав американцев на командник

Итоги второго дня турнира сборных на Олимпиаде от наших фигуристов.

Олимпиада-2022. Командный турнир

Положение команд (после 5 видов из 8):

1. Россия — 45.

2. США — 42.

3. Япония — 39.

4. Канада — 30.

5. Китай — 29.

Сначала — небольшая антуражная зарисовка. Сегодня все те, кто смотрел трансляцию командного турнира, видели за спиной российских фигуристов флаг Олимпийского комитета России. Он значительно улучшил наши результаты — теперь мы ведем у США три очка. В первый день командника его не было, и вообще никакой символики на нашей трибуне.

Флаг ОКР на позиции российских фигуристов во время соревнований. Фото «СЭ»

Как рассказали «СЭ» в оргкомитете, флаг появился в боксе... благодаря журналисту, который спросил об отсутствии символики у Никиты Кацалапова после короткой программы. При этой сцене присутствовали пресс-атташе Федерации фигурного катания России и ОКР, и после этого дело сдвинулось с точки — теперь у нас есть знамя. А вопрос задавал корреспондент «СЭ». В общем, нас уже похвалили. Видите, бывает же и от журналистов иногда какой-то прок.

Теперь о главных героях — фигуристах. Речь Камилы Валиевой и смущающие вопросы американцев можно почитать здесь. А ниже — послушать.

Здесь расскажем, что говорили Марк Кондратюк после проката и капитан команды Никита Кацалапов — по итогам дня.

Кондратюк: «Я такой же Марк, какой был месяц назад»

Марк Кондратюк вошел в микст-зону под аплодисменты и крики российских журналистов и что-то, смеясь, прошептал на ухо пресс-атташе федерации Ольге Ермолиной.

— Расскажи шутку, Марк!

— Нет, она такая, местная!

— Ну хоть не на грани. На грани сегодня был каскад с сальховом, ты едва в борт не въехал.

— Да, поэтому сделал двойной, а не тройной. Сделал ойлер и, если бы прыгнул тройной, въехал бы в борт. Было очень рискованно. А когда я чуть подождал, то тройной прыгать было поздно.

— Но это единственное, что сегодня не получилось?

— В плане прыжковых элементов — да. В плане катания — нет.

— Показалось, устал в конце.

— Да, в конце я шел пешком. Не знаю, с чем это связано. Может, усталость. Скорее на подсознательном уровне себя экономил.

— Поэтому так хлопал по льду в конце?

— Это была самая энергичная часть программы. Во второй половине точно (смеется).

— Приехать на Олимпиаду в статусе чемпиона Европы — добавляет уверенности? Все-таки командник, ответственность.

— Я стараюсь не думать об этом. Я такой же Марк, какой был месяц назад, год назад. Так проще, что ли — не загоняться по поводу медалей. Я старался не думать, что это Олимпиада. С одной стороны, нет этого ощущения: «О да, я хорошо откатал на Олимпиаде!» Но с другой — просто морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он ничем отличается от любого другого. Ты выходишь более спокойным.

— Помогает, что атмосфера не такая, как на Олимпиадах? Мало зрителей.

— Так в жизни сложилось, что я раньше на Олимпиадах не был и мне не с чем особо сравнить. Какая есть. Лучше такая, чем никакая.

— Чувствуешь ли себя героем? Свою часть работы ты выполнил, все получилось.

— Не чувствую. Ощущаю себя частью команды и человеком, который справился и сделал, ну почти максимум из того, что я могу сейчас принести команде.

— Если бы катал Нэйтан Чен, расклад был бы другим?

— Честно, я не знаю, какой сейчас расклад. Я не видел проката Винсента. Знаю, что Юма [Кагияма] меня обкатал, не видел баллы, но видел прокат, очень хороший, он молодец. Но, если бы вышел Нэйтан, результат был бы другим.

— Не удивило?

— Наверное, нет. Не думал, что Нэйтан будет две программы катать. Я ничего не знал, но просто предполагал, что Нэйтан не выйдет на произвольную.

— Насколько вам поможет участие в командном турнире с точки зрения личных выступлений?

— Давайте издалека зайдем. Я искренне благодарен, что мне выпала такая возможность — выступать в командном турнире. Самое главное — у меня есть шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, как у большинства, а четыре. Это можно интерпретировать наоборот — сложно больше катать и так далее. Но я воспринимаю это как уникальную возможность. Насчет личного — не знаю, поможет или осложнит, все увидите. Понимаете, я сам в первый раз в такой ситуации (смеется).

— Сколько раз хотелось бы оказаться в какой ситуации?

— Боюсь, опять только в качестве зрителя. Хотелось бы с вами поговорить еще в Милане.

— Насколько переживали за других? Камила сказала, что очень за вас переживала.

— Первый день командника я сидел в нашем боксе. Сегодня тоже поддерживал Камилу. Счастлив, что нахожусь в такой прекрасной команде — пожалуй, лучшей в мире. Конечно, я тоже волнуюсь за других ребят, прямо нервничаю, мандраж! А насчет Камилы... Честно, не особо волнуешься.

— За других или за себя?

— Наверное, одинаково. Часть команды, часть корабля! (Цитата из фильма «Пираты Карибского моря». — Прим. «СЭ»)

— Карен Чен сказала, что не может даже мечтать об элементах, которые делают русские девушки. Почему в России они делают то, что другие не могут?

— Наверное, это вопрос не ко мне все-таки, извините. (После паузы.) Ну я пойду тогда? (Под аплодисменты уходит).

Никита Кацалапов: «Нас удивило появление Чжоу»

На пресс-конференции героем стал Никита Кацалапов. Сначала модератор назвал Евгению Тарасову его партнершей (на самом деле выступает в парах с Владимиром Морозовым). Настоящая партнерша и девушка Никиты сидела во втором ряду, хотя первоначально хотела по привычке забраться в президиум. Да и надо было — она бы только украсила пресс-конференцию, на которой от американцев веяло угрюмостью.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на пресс-конференции по итогам дня. А модератор назвал партнёршей Никиты Евгению Тарасову) pic.twitter.com/2kiBCysqhk — Lublineс93 (@Lublinec931) February 6, 2022

— Сегодня замечательный день, — начал Капитан Россия. — Камила откатала безупречно, она в отличной форме, мы очень счастливы за нее. И конечно, Марк, он великолепнейшим образом завершил соревновательный день. Откатал блестяще, на полную катушку, исполнил все элементы чисто. Мы рады и счастливы.

— Были удивлены составом США?

— Да, могу сказать, что мы были удивлены, когда вышел Винсент Чжоу на произвольную программу. Но мы не знаем стратегию американской команды. Видимо, Чен хочет показать какое-то божественное катание и максимально сохранить силы на личные выступления.

(Американец Эван Бэйтс прокомментировал выбор своей команды так: «Винсент и Карен — уже двукратные олимпийские чемпионы. Мы полностью поддерживаем решение поставить их на произвольную программу. Здесь важна коллективная работа.»)

— Почему русские девушки так делают четверные прыжки? Если это секрет, мы никому не скажем, — постаралась заглянуть за семь печатей американская журналистка.

— Этот вопрос нужно задать Этери. Видимо, у нее есть секрет. Мне самому интересно (под общий смех). Это очень интересно, она такая хрупкая, юная, тонкая. Но на льду она очень сильная. Когда смотрю на выступления наших девчонок, их возраст уходит из головы. Просто наслаждаюсь элементами! Они очень сильные фигуристки. Есть ли в их жизни детское... Мы не так часто с ними видимся. Наверное, есть у них детские привычки, но, когда они приходят на лед, это забывается.

А после пресс-конференции Никита сказал журналистам главное:

— Катать произвольную будем мы с Викой. Нам разрешено это сказать.

До конца командного турнира осталось три вида — произвольные программы пар, танцоров и женщин.