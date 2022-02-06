Серебряный призер Пекина-2022 — после судьбоносного старта.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5.

2. Денис Спицов (Россия) — 1.19,4.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 2.08,1.

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.42,1...

10. Артем Мальцев (Россия) — 4.13,0.

27. Алексей Червоткин (Россия) — 8.40,7.

Помимо Александра Большунова, который принес первую золотую медаль в копилку ОКР на Олимпиаде, героем сегодняшнего дня стал еще и Денис Спицов. Вместе с Александром они разделили пьедестал и оставили далеко позади заклятых конкурентов норвежцев. Сразу после старта Денис пообщался с журналистами и искренне выдал все, что у него сейчас на душе.

Ожидал большей борьбы от норвежцев

— Все прошло по плану?

— Последние дни подготовки шли просто великолепно. Я чувствовал себя прекрасно, но, честно сказать, я не строил каких-то особых планов. Ожидал больше борьбы от норвежцев. Рассчитывал, что они не отпустят Саню. Ждал поддержки от них, а ее не было. Пришлось работать всю классическую часть самому.

— С какой попытки ты отскочил от норвежцев?

— Честно, я не преследовал цели убежать именно от них. Я пытался залезть в группу лидеров. Заметил, что они не держат темп, и решил не откладывать до коньковой части.

— На подъеме перед переодеванием ты сделал этот рывок...

— Не заметил, где это произошло. Они обычно подкатывались. А тут я не услышал дыхания сзади. Быстро переоделся и ушел.

— Егор Сорин сказал, что тебе подсказывали — нужно помочь Большунову, притормози норвежцев. Действительно такое было?

— Было. Я ответил: «А смысл?» Я сам хотел бороться за победу и не отдавать ничего просто так. Мы частенько помогаем Сане, как можем. Сегодня я сам хотел показать результат.

— По какой причине ты упал на финише?

— Получился момент, когда накопилась усталость и потерялась концентрация. И все уже говорили: «Парни, с победой!» Видать, голову вскружило, и я упал. Но это никакой роли не сыграло. Я рад, что это случилось на последнем круге, а не где-то раньше.

— Когда с Большуновым был небольшой отрыв, были ли мысли выброситься вперед?

— Когда отрыв был 20 секунд, я старался работать и догнать его. Цель — не преследование, а догнать Саню. Вера в победу у меня такая же была. Неделю назад мы делали контрольный забег, и я выиграл. Были мысли, что я могу. После второго, третьего круга накопилась усталость. Я понял, что не смогу закрыть просвет, который все увеличивался.

До сих пор не верится, это какой-то сон

— О чем успели поговорить с Сашей после финиша? Какие были первые эмоции?

— Что у него, что у меня были одни эмоции — до сих пор не верится, как будто это какой-то сон. Как здорово снова оказаться на олимпийских играх именно там, где надо, оказаться рядом на пьедестале.

— Когда понял, что второй, что Ива не приближается к тебе?

— До последнего старался не думать об этом, пока не пересек финишную черту. Тренеры поздравляли на последнем кругу, но смотрите, какой момент случился. Не стоит загадывать наперед.

— Когда финишировал, атмосферу почувствовал?

— Видел Саню с флагом, что он встречал меня. Было очень приятно, здорово очень.

— Пока идем с опережением графика, я бы так сказал. Будем верить в нашу команду, что это не последняя медаль. Не будем загадывать.

— В этом сезоне звучали фразы про лыжи. Я правильно понимаю, что сейчас все хорошо?

— Да, сервис великолепно отработал. Я бежал на Наташиных (Непряевой. — Прим. «СЭ») лыжах, на классических. Они работали просто великолепно. Сегодня было заметно, что они работают лучше, чем у норвежцев. Обычно мы на Кубке мира бегаем где-то около среднего. Сегодня просто очень здорово. Мы садились и объезжали народ. Сервис, как и мы, нацелено готовился к Олимпийским играм.

— Вам эта трасса насколько подходит?

— Мы вчера с Якимушкиным разговаривали. Он сказал, что верит в меня только потому, что трасса очень тяжелая. Я не знаю, честно. Круг очень тяжелый, несмотря на то что там более-менее пологие подъемы, но из-за плохого скольжения приходится даже на равнинных участках ходить подъемным вариантом.

— На первой тренировке был снег, метель, какие мысли были?

— Были мысли, что отрывов здесь точно не будет. Просто не убежать! А все оказалось наоборот.

— На Олимпиаде больше медалей, чем на этапах Кубка мира, уникальная история.

— Я, видать, такой спортсмен, который может собраться в нужный момент. Это здорово для меня. Не размениваюсь на мелочи.

Для меня будет спокойнее, если Бородавко останется в Красноярске

— Егор Сорин сказал, что состояние скачет в горах. То оно ниже плинтуса, то нет. Повезло, получается?

— Повезло, что была ранняя акклиматизация. Дня три назад тяжело каталось. Самочувствие было не очень. Слава богу, что все здорово получилось.

— Было ли какое-то предчувствие?

— Нет. Только думал о том, что мы вчера поздравляли Непряеву. Вчера она взяла медаль в первой же гонке. Гора с плеч. Теперь кайфуй от Олимпиады, катайся в свое удовольствие. Надеюсь, что у нас будет так же.

— Насколько не хватает Бородавко?

— Юрий Викторович иногда может настроить на гонку, но сейчас он сделал все что мог. Ничего не изменить. Мы покажем то, на что готовы. Лишняя психологическая нагрузка сейчас не нужна.

— Пусть остается в Красноярске?

— Для меня, честно, так спокойнее. Бывает, что Бородавко иногда перегружает.

— Непряева сказала, что серебряная медаль — программа-минимум. У тебя тот же самый настрой?

— Честно, пока не могу сказать. Именно сегодня это была программа-максимум. С таким Большуновым сложно бороться. Дальше посмотрим.

— А в гонке на 15 километров есть вариант бежать?

— В планах не было, наверно, не будем ничего менять. Там ребята целенаправленно готовятся к гонке. Пусть дальше тренируются.

— Вяльбе говорила, что тебе не хватает уверенности. Ты дико талантливый, можешь горы сворачивать.

— Не согласен с ней. Она, наверное, судит по моим интервью. А в них я не хочу о себе громко заявлять. Надеюсь, сейчас Елена Валерьевна знает, что я верю в себя!