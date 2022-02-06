Валиева выводит Россию на первое место. Мы впервые лидируем на командном турнире благодаря провалу американки

Камила Валиева уверенно выиграла соревнования одиночниц в пекинском команднике, а американка Карен Чен оказалась только на пятой строчке.

Олимпиада-2022. Командный турнир

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,18 (10 очков в командный зачет)

2. Вакаба Хигути (Япония) — 74,73 (9)

3. Мэдлин Шизас (Канада) — 69,60 (8)

4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56 (7)

5. Карен Чен (США) — 65,20 (6)

6. Николь Шотт (Германия) — 62,66 (4)

7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49 (3)

8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05 (2)

9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52 (1)

10. Чжу И (Китай) — 47,03 (0)

Положение команд (после 4 видов из 8):

1. Россия — 36

2. США — 34

3. Япония — 29

4. Канада — 24

5. Китай — 22

6. Грузия — 22

7. Италия — 20

8. Чехия — 15

9. Германия — 8

10. Украина — 8

Командный турнир на Олимпийских играх проводят уже в третий раз, но споры о необходимости такого формата соревнований не утихают. Это возможность большому количеству фигуристов получить медали, даже если кто-то из них не так хорошо индивидуально, с другой стороны, он много сил отнимает перед личным зачетом, котирующимся выше. В России это соревнование, наоборот, любят — у нас золото и серебро и должна быть еще одна медаль на Олимпиаде в Пекине. Более того, в Китае сборная ОКР является главными фаворитами. Вот только после трех видов команда отстает на два очка от США, и ситуацию сможет исправить только Камила Валиева. Для этого ей нужно обгонять американку Карен Чен на три позиции и более — две только сравняют обе сборные, а этого недостаточно для промежуточной победы.

Чистые прокаты соперников россиян и американцев

Камиле недостаточно просто выиграть, а рекорды тут вообще ни к чему. Нужно, чтобы Карен обогнали еще несколько других фигуристов. Личный рекорд Чен — всего 74 балла, не так уж и много, и все российские фигуристы легко бы набрали столько. Но здесь такая только одна. Болельщикам сборной ОКР нужно было болеть за бывшую россиянку Анастасию Губанову — она может катать хорошо; за чудо канадка Маделин Скизас, чтобы она набрала большое количество баллов; за чистое исполнение тройного акселя и остальных элементов Вакабой Хигути из Японии. И, что уж греха таить, за невысокие баллы самой Карен.

Анастасия Губанова со своим прокатом справилась, а вот судьи с выставлением высоких баллов — нет. Всего 67 баллов — это, конечно, очень низко для Насти. Маделин Скизас тоже сделала все чисто, хотя чистых выступлений в сезоне у нее и не припоминается. Но для команды фигуристка хорошо постаралась — правда, это тоже всего 69 баллов. Даже 26-летняя Николь Шотт из Германии порадовало сборную и сумела выполнить достойный прокат — придраться можно было к паре недокрутов. 62 баллов, отметим для протокола — вряд ли этот результат позволит быть слишком высоко в таблице после коротких программ.

Вакаба Хигути в 2018 году завоевала серебро на чемпионате мира, но с тех пор слишком высоких результатов не было. Пекин — первая Олимпиада в карьере японки как раз из-за странных синусоидных результатов. Зато их десяти фигуристок в короткой программе только она и Камила Валиева владеют тройным акселем. И чистый прокат мог бы вывести Вакабу на второе место (или в случае чуда — на первое): Хигути набирала под 80 за этот вид. Но тройного акселя сегодня не было — кажется, это была как раз ставка японской сборной, а не ошибка спортсменки. И в итоге 74 балла, которые Карен Чен могла бы побить с идеальным прокатом.

Реквием по мечте Карен Чен

Все девушки сегодня катались практически чисто, но больше всех ошиблась именно американка. Карен Чен упала с тройного риттбергера и допустила несколько недокрутов. Каталась, кстати, американка под музыку из «Реквиема по мечте» — видимо, по золоту командного турнира (или хотя бы только по лидерству США после всех коротких программ).

Камила Валиева точно должна была обходить всех чисто с точки зрения логики — худший результат в сезоне у нее был показан в Финляндии. С падением на тройном акселе она тогда набрала столько же, сколько чистая Вакаба Хигути (правда, с дупелем). Но фигуриста из группы Этери Тутберидзе сильно выросла в ментальном плане — если раньше было больше вопросов относительно ее нервов, то теперь она все чаще выдает чистые прокаты в сложных в эмоциональном плане обстоятельствах. Валиева откаталась на своем уровне и набрала на несколько сотых меньше своего личного рекорда (и мирового тоже). Карен Чен — только пятая, и два этих факта впервые вывели ОКР вперед в командном турнире.

Борьба еще не закончена — россиянам под флагом национального олимпийского комитета нужно продолжать катать максимально чисто, иначе все может моментально поменяться. А в случае равенства очков преимущество будет иметь та команда, которая выиграла больше разных сегментов соревнований. Такая ситуация уже была — Грузия стала шестой после коротких программ и не попала в произвольную программу, хотя у них было одинаковое количество баллов со сборной Китая. Но в парном катании выиграли как раз спортсмены из этой страны, что и помогло в итоге выйти в финальную часть турнира. Поэтому пока фиксируем — Россия на первом месте и имеет два балла преимущества перед США, но выиграла пока только один вид — короткую программу у женщин.